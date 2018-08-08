Эксперт: новые попытки США надавить на Россию через санкции провалятся

ВАШИНГТОН, 8 августа. / ТАСС /. Новые американские санкции повторят судьбу предыдущих рестрикций, введенных Конгрессом США , и не смогут оказать влияние на внешнеполитический курс России. Такое мнение выразил во вторник бывший главный специалист по России и Евразии в составе Национального разведывательного совета США Юджин Румер, сообщает издание The Hill.

"Новый законопроект [о санкциях], если его примет Конгресс в оставшееся время законодательной сессии, повторит судьбу своих предшественников", — считает Румер. «Поправка Джексона — Вэника, „акт Магнитского“, закон „О противодействии противникам Америки посредством санкций“ и санкции, связанные с аннексией Крыма, — что все они имеют общего? Все они были введены, чтобы остановить Россию, и все они провалились», — отметил он.

Говоря о приписываемом РФ вмешательстве в американские выборы, Румер подчеркнул, что необходимо заняться вопросами миграции и совершенствовать киберзащиту и инфраструктуру, а не концентрировать свое внимание на России. По его словам, эта проблема «требует комплексного решения, а не нападок на ту или иную страну».