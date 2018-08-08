Ещё
На Западе начали понимать бесполезность санкционного давления на Россию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.41
$
63.67
73.59
73.84
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.64
+0.17 Золото
1212.63
+0.01 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1618
–0.0111
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

На Западе начали понимать бесполезность санкционного давления на Россию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Бывший главный специалист Национального разведывательного совета США по России и Евразии Юджин Румер предупредил, что новые американские санкции повторят судьбу предыдущих попыток Конгресса США оказать влияние на внешнеполитический курс России.
Румер подчеркнул, что санкции против российских компаний «не приносят желаемого эффекта, а иногда имеют обратный результат», передает ТАСС.
В качестве примера он привел санкции против компании Олега Дерипаски, которые привели к росту цен на алюминий. «Это был яркий пример санкций, приводящих к непредвиденным последствиям и не приведших к желаемому результату», — отметил Румер.
Более того, он уверен, что новые американские санкции, если их примет Конгресс, повторят судьбу своих предшественников.
«Поправка Джексона — Вэника, «акт Магнитского», закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и санкции, связанные с аннексией Крыма (так в США называют историческое воссоединение России и Крыма по итогам референдума 2014 года — прим. ВЗГЛЯД), — что все они имеют общего? Все они были введены, чтобы остановить Россию, и все они провалились», — цитирует Румера интернет-издание The Hill.
Напомним, в начале американские сенаторы предложили ввести санкции против госдолга и энергетического сектора России.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Перед Россией маячит угроза пострашнее американских санкций Лукашенко заявил о нехватке мяса в России Трамп заявил о самых кусачих санкциях
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ нашли способ «заставить» самозанятых платить146
Рублю предрекли неизбежную девальвацию
«Северный поток-2» прошел точку невозврата213
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США589
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
20:14
Лукашенко заявил о дефиците мяса в России
Экономика Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение