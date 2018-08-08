На Западе начали понимать бесполезность санкционного давления на Россию

Бывший главный специалист Национального разведывательного совета США по России и Евразии Юджин Румер предупредил, что новые американские санкции повторят судьбу предыдущих попыток Конгресса США оказать влияние на внешнеполитический курс России.

Румер подчеркнул, что санкции против российских компаний «не приносят желаемого эффекта, а иногда имеют обратный результат», передает ТАСС

В качестве примера он привел санкции против компании Олега Дерипаски , которые привели к росту цен на алюминий. «Это был яркий пример санкций, приводящих к непредвиденным последствиям и не приведших к желаемому результату», — отметил Румер.

Более того, он уверен, что новые американские санкции, если их примет Конгресс, повторят судьбу своих предшественников.

«Поправка Джексона — Вэника, «акт Магнитского», закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» и санкции, связанные с аннексией Крыма (так в США называют историческое воссоединение России и Крыма по итогам референдума 2014 года — прим. ВЗГЛЯД), — что все они имеют общего? Все они были введены, чтобы остановить Россию, и все они провалились», — цитирует Румера интернет-издание The Hill.

Напомним, в начале американские сенаторы предложили ввести санкции против госдолга и энергетического сектора России.