Ещё
Рябухин: России есть чем ответить на новые санкции США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.80
$
66.29
76.30
76.81
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.36
+0.01 Золото
1214.80
+0.02 РТС
1086.26
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1591
–0.0052
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Рябухин: России есть чем ответить на новые санкции США 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Россия проявит «разумный и рациональный» подход при выработке ответных мер на новые санкции США, считает председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин. Последние действия Вашингтона он назвал «самым хамским и циничным поведением на рынке».
"Ответный подход к новым санкциям будет разумный и рациональный", — сказал он РИА Новости. «Нам есть чем ответить, если будет принято такое решение — это наши возможности, которые мы пока не включали. Поэтому, если это противостояние в торговой войне не закончится и будет нарастать, нам есть чем ответить», — добавил сенатор.
Ответные меры, заявил он, будут разрабатываться с учетом интересов российских производителей и будут способствовать развитию отечественной экономики. «Надо спокойно, продуманно, контролированно выстраивать адаптивность нашей экономики, в том числе в авиастроении и космонавтике, развивать свой полный цикл, исключать зависимость от иностранных комплектующих», — подчеркнул Рябухин.
"Нам надо избавиться от иллюзий международного разделения труда и рассчитывать только на свой экономический, природный и кадровый потенциал, а США надо, наконец, понять, что с Россией воевать, в том числе и с помощью санкций, бесполезно", — заявил глава бюджетного комитета СФ.
Российская Газета: последние новости
Аналитики рассказали, когда доллар поднимется выше 64 рублей Косачев прокомментировал проект новых санкций США против РФ Кабмин выделил 2,1 млрд рублей на производство пассажирских вагонов
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Америка потопила рубль391
Россиян предостерегли от покупки валюты89
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США605
Как Россия обойдет долларовые санкции США118
Как долго продлится ослабление рубля1
Видео
05:07
Америка потопила рубль
Экономика Статьи
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение