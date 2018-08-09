Рябухин: России есть чем ответить на новые санкции США

Россия проявит «разумный и рациональный» подход при выработке ответных мер на новые санкции США, считает председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин . Последние действия Вашингтона он назвал «самым хамским и циничным поведением на рынке».

"Ответный подход к новым санкциям будет разумный и рациональный", — сказал он РИА Новости . «Нам есть чем ответить, если будет принято такое решение — это наши возможности, которые мы пока не включали. Поэтому, если это противостояние в торговой войне не закончится и будет нарастать, нам есть чем ответить», — добавил сенатор.

Ответные меры, заявил он, будут разрабатываться с учетом интересов российских производителей и будут способствовать развитию отечественной экономики. «Надо спокойно, продуманно, контролированно выстраивать адаптивность нашей экономики, в том числе в авиастроении и космонавтике, развивать свой полный цикл, исключать зависимость от иностранных комплектующих», — подчеркнул Рябухин.

"Нам надо избавиться от иллюзий международного разделения труда и рассчитывать только на свой экономический, природный и кадровый потенциал, а США надо, наконец, понять, что с Россией воевать, в том числе и с помощью санкций, бесполезно", — заявил глава бюджетного комитета СФ.