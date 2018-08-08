Ещё
Три субъекта получат более миллиарда рублей на школы
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.95
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.57
+0.12 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

Три субъекта получат более миллиарда рублей на строительство школ 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: © Depositphotos / ﻿﻿ArturVerkhovetskiy
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении трем субъектам РФ более 1 миллиарда рублей на строительство школ, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
"Подписанным распоряжением из резервного фонда правительства России выделяется 1,013 млрд рублей для предоставления трансфертов субъектам Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности в сфере образования", — говорится в пояснительной записке к документу.
Из распоряжения следует, что финансовую помощь получит Костромская область на строительство школы на 120 мест в поселке Якшанга Поназыревского района и Саратов на создание в 2018 году 1100 новых мест в общеобразовательных организациях в жилом районе "Солнечный-2". Также часть этих средств пойдет на разработку сметы для строительства образовательного комплекса в Сочи в Краснодарском крае.
Отмечается, что межбюджетные трансферты на эти цели предоставляются в рамках реализации государственной программы "Развитие образования".
Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства РФ 3 августа 2018 года.
Последние новости
Актеру Сами Насери, избитому в Москве, сделали операцию Киев доиграется с бандеровскими лозунгами Названы самые быстроржавеющие подержанные автомобили
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете192
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию119
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
Рублю предрекли неизбежную девальвацию
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику5
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение