США расширили пошлины на товары из Китая

Торговое представительство США опубликовало новый перечень товаров из Китая, которые попадут под пошлины. В него вошли 279 наименований.

В списке значатся несколько видов металлов и полимеров, детали для железных дорог, поездов, трамваев, электронные схемы и т.д. Вся эта продукция с 23 августа будет облагаться пошлиной в 25%, общая сумма составит около $16 млрд, говорится в официальном сообщении Торгового представительства США.