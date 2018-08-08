США расширили пошлины на товары из Китая 

Торговое представительство США опубликовало новый перечень товаров из Китая, которые попадут под пошлины. В него вошли 279 наименований.
В списке значатся несколько видов металлов и полимеров, детали для железных дорог, поездов, трамваев, электронные схемы и т.д. Вся эта продукция с 23 августа будет облагаться пошлиной в 25%, общая сумма составит около $16 млрд, говорится в официальном сообщении Торгового представительства США.
О планах Белого дома ввести 25-процентные пошлины в отношении КНР стало известно 1 августа. Администрация Дональда Трампа пошла на такие меры, чтобы усилить давление на азиатскую страну. Президент США обвинил Китай в «нечестных методах торговли» и хищении американских технологий.