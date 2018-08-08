Ещё
США расширили пошлины на товары из Китая
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.40
$
63.70
73.72
73.95
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
75.25
Индексы и котировки Brent
74.57
+0.12 Золото
1212.84
–0.05 РТС
1147.16
+0.06
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1621
–0.0108
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

США расширили пошлины на товары из Китая 

News.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Торговое представительство США опубликовало новый перечень товаров из Китая, которые попадут под пошлины. В него вошли 279 наименований.
В списке значатся несколько видов металлов и полимеров, детали для железных дорог, поездов, трамваев, электронные схемы и т.д. Вся эта продукция с 23 августа будет облагаться пошлиной в 25%, общая сумма составит около $16 млрд, говорится в официальном сообщении Торгового представительства США.
О планах Белого дома ввести 25-процентные пошлины в отношении КНР стало известно 1 августа. Администрация Дональда Трампа пошла на такие меры, чтобы усилить давление на азиатскую страну. Президент США обвинил Китай в «нечестных методах торговли» и хищении американских технологий.
News.ru: последние новости
Один млрд рублей выделен на строительство школ Названы угрозы от сбора биометрических данных Испания понесла убытки от российских санкций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне приготовились к нищете192
Чек за коммуналку в пять раз превысил инфляцию119
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР27
Рублю предрекли неизбежную девальвацию
Почему США не хотят «дожимать» российскую экономику5
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение