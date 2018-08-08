Кабмин выделил 2,1 млрд рублей на поддержку производства пассажирских вагонов

МОСКВА, 8 августа. / ТАСС /. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении 2,1 млрд рублей из федерального бюджета на финансирование части затрат по производству пассажирских вагонов. Соответствующее распоряжение опубликовано в среду на сайте правительства.

В пояснительной записке к документу отмечается, что выделенные средства позволят обеспечить до 2022 года производство не менее 1 тыс. пассажирских вагонов, что будет способствовать загрузке производственных мощностей, сохранению рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий транспортного машиностроения и смежных отраслей.

Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства 3 августа 2018 года.