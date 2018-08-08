Кабмин выделил 2,1 млрд рублей на производство пассажирских вагонов

Кабинет министров выделяет из своего резервного фонда 2,1 миллиарда рублей на субсидирование части затрат при производстве пассажирских вагонов. Распоряжение премьер-министр Дмитрий Медведев подписал шестого августа.

В правительстве рассчитывают, что это позволит обеспечить до 2022 года производство не менее одной тысячи пассажирских вагонов, а также способствует загрузке производственных мощностей, сохранению рабочих мест и трудовой занятости работников предприятий транспортного машиностроения и смежных отраслей.