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СМИ: Нефтяники хотят обсудить поправки в закон о налоговом маневре
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СМИ: Нефтяники хотят обсудить поправки в закон о налоговом маневре 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Представители российской нефтяной отрасли хотят обсудить с властями рост акцизов на топливо. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли, встреча может состояться несмотря на то, что закон о налоговом маневре в нефтянке уже был принят кабмином и подписан президентом РФ Владимиром Путиным.
Источники сообщили также, что совещание с правительством по этому вопросу может пройти после августа 2018 года.
"Часть одобренного Советом Федерации и подписанного президентом Владимиром Путиным налогового маневра нефтяники могут снова обсудить с президентом. Пройти совещание может после 27 августа, когда Путин в Кемерове проведет комиссию по ТЭКу. На самой комиссии о налоговом маневре речи не будет", — пишет издание.
Собеседники пояснили, что планируется обсудить акцизы на нефтепродукты. Будут ли их повышать в следующем 2019 году, и если да, то насколько. Еще один вопрос — логистический коэффициент (зависит от удаленности НПЗ от экспортных рынков) к обратному акцизу на нефть.
Помимо этого представители отрасли рассчитывают обсудить демпфирующую (сглаживающуюй) ставку акциза.
Поясняется, что нефтяники хотят попросить о таких изменениях налогового маневра, чтобы дополнительно отрасль могла получить 3 трлн рублей, рассказали собеседники, но подтвердить эту информацию «Ведомостям» не удалось.
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