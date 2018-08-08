СМИ: Нефтяники хотят обсудить поправки в закон о налоговом маневре

МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Представители российской нефтяной отрасли хотят обсудить с властями рост акцизов на топливо. Как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники в отрасли, встреча может состояться несмотря на то, что закон о налоговом маневре в нефтянке уже был принят кабмином и подписан президентом РФ Владимиром Путиным

Источники сообщили также, что совещание с правительством по этому вопросу может пройти после августа 2018 года.

"Часть одобренного Советом Федерации и подписанного президентом Владимиром Путиным налогового маневра нефтяники могут снова обсудить с президентом. Пройти совещание может после 27 августа, когда Путин в Кемерове проведет комиссию по ТЭКу. На самой комиссии о налоговом маневре речи не будет", — пишет издание.

Собеседники пояснили, что планируется обсудить акцизы на нефтепродукты. Будут ли их повышать в следующем 2019 году, и если да, то насколько. Еще один вопрос — логистический коэффициент (зависит от удаленности НПЗ от экспортных рынков) к обратному акцизу на нефть.

Помимо этого представители отрасли рассчитывают обсудить демпфирующую (сглаживающуюй) ставку акциза.

Поясняется, что нефтяники хотят попросить о таких изменениях налогового маневра, чтобы дополнительно отрасль могла получить 3 трлн рублей, рассказали собеседники, но подтвердить эту информацию «Ведомостям» не удалось.