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На производство пассажирских вагонов выделили 2,1 млрд рублей
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На производство пассажирских вагонов выделили 2,1 млрд рублей 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Правительство России выделило 2,1 млрд рублей субсидий на производство пассажирских вагонов, сообщается на сайте кабмина.
Средства предоставляются на финансирование части затрат по производству пассажирских вагонов. Субсидия позволит до 2022 года построить не менее 1 тыс. пассажирских вагонов.
Ранее Правительство России изменило требования к изготовлению или использованию производимого в стране крупного вагонного литья. Это необходимо для выхода российских предприятий транспортного машиностроения на рынки стран, технические требования к железным дорогам которых отличаются от действующих на территории России и других стран Евразийского экономического союза.
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