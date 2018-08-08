На производство пассажирских вагонов выделили 2,1 млрд рублей

Правительство России выделило 2,1 млрд рублей субсидий на производство пассажирских вагонов, сообщается на сайте кабмина.

Средства предоставляются на финансирование части затрат по производству пассажирских вагонов. Субсидия позволит до 2022 года построить не менее 1 тыс. пассажирских вагонов.