Россияне приготовились к нищете

Около трети россиян ожидают проблем в экономике в ближайший год, в том числе связанных и с собственным благосостоянием, следует из свежего социологического опроса «Левада-центра» , выдержки из которого приводит «Интерфакс»

30 процентов опрошенных считают, что ближайший год станет неудачным для российской экономики. Это на девять процентных пунктов больше, чем было в мае. 25 процентов при этом ждут ухудшения собственного материального положения.

Доля тех, кто считает, что грядущий год станет благоприятным для экономики в целом и для их личных доходов, составила 30 и 20 процентов соответственно. 45 процентов респондентов не ждут изменений для семейного бюджета.

В качестве главной причины пессимистичного настроя граждан социологи «Левада-центра» назвали повышение НДС. С 1 января 2019 года его ставка увеличится с 18 до 20 процентов. 3 августа соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин