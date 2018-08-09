В Госдуму внесен проект о перечне обстоятельств, исключающих ответственность за налоговые правонарушения

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о внесении в Госдуму законопроекта об уточнении перечня обстоятельств, исключающих привлечение к ответственности за налоговые правонарушения.

«Законопроектом предлагается дополнить ст. 123 Налогового кодекса новым пунктом, предполагающим освобождение налогового агента от ответственности в случае, если им представлен в налоговый орган в установленный срок налоговый расчет (расчет по налогу), который содержит достоверные сведения. В этом налоговом расчете не должно быть фактов неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащего перечислению в бюджет», — говорится в сообщении.

При этом предусматривается, что налоговым агентом до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременного перечисления суммы налога или о назначении выездной налоговой проверки по такому налогу за соответствующий налоговый период, должны быть самостоятельно перечислены в бюджет не перечисленная в установленный срок сумма налога и соответствующие пени.

Проект закона подготовлен Минфином России во исполнение постановления Конституционного Суда РФ от 6 февраля 2018 г. №6-П по делу о проверке конституционности положений п. 4 ст. 81 и ст. 123 Налогового кодекса РФ в связи с жалобой «ТАИФ».

Действующей редакцией п. 4 ст. 81 Налогового кодекса предусмотрено освобождение налогоплательщика от ответственности за налоговое правонарушение при условии подачи им в налоговый орган уточненной налоговой декларации до момента, когда он узнал об обнаружении налоговым органом неотражения или неполноты отражения сведений в налоговой декларации, а также ошибок, приводящих к занижению подлежащей уплате суммы налога, либо о назначении выездной налоговой проверки по этому налогу, а также при условии погашения недоимки и пени по налогу. «Таким образом, одним из ключевых условий для освобождения налогоплательщика от ответственности за неуплату налога в бюджет является представление в налоговые органы налоговой декларации (налогового расчета), содержащей уточненные сведения», — отмечается в правительстве.

В то же время ст. 123 Налогового кодекса предусмотрены штрафные санкции за неправомерное неудержание или неперечисление (неполное перечисление) в установленный срок налога, подлежащего удержанию и перечислению налоговым агентом.

В соответствии с постановлением №6-П взаимосвязанные положения п. 4 ст. 81 и ст. 123 Налогового кодекса не противоречат Конституции РФ только в той мере, в какой они не препятствуют освобождению от налоговой ответственности налогового агента, не допускавшего искажения налоговой отчетности, но самостоятельно уплатившего сумму налога и пени в связи с несвоевременной уплатой налога в бюджет до момента, когда ему стало известно об обнаружении налоговым органом факта несвоевременной уплаты налога или о назначении выездной налоговой проверки.