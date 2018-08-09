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Минфин остался без покупателей на ОФЗ
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Минфин остался без покупателей на ОФЗ 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Облигации федерального займа стремительно падают вслед за рублем. Накануне Минфин не смог разместить даже относительно небольшой объем долговых бумаг.
На двух аукционах были проданы ОФЗ лишь на 13,1 млрд руб. из предложенных 25 млрд руб. Стоит отметить, что аукцион по размещению облигаций с плавающей ставкой и вовсе завершился провалом: объем размещения составил всего 2 млрд руб. из 10 млрд руб.
Продажа классических ОФЗ прошла несколько лучше: из предложенных 15 млрд руб. инвесторы взяли 11,02 млрд руб.
В целом здесь нет ничего удивительного. Накануне на валютном рынке РФ наблюдался настоящий обвал. Курсы доллара и евро на Московской бирже протестировали максимумы с апреля, а в ходе вечерней сессии продолжили повышаться.
В таких условиях спроса со стороны нерезидентов ждать точно не стоит, поскольку падающая валюта нивелирует для них всю прибыль от высоких ставок.
Минфину остается уповать на спрос со стороны пенсионных фондов. Минфин уверен, что российские инвесторы, которые уже наращивают вложения в ОФЗ, проявят достаточный спрос, что позволит в будущем размещать запланированные объемы гособлигаций РФ. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Минфина.
"Мы полностью солидарны с Банком России, по оценкам которого спрос внутренних инвесторов будет достаточен для осуществления государственных заимствований в запланированных объемах даже без активного участия иностранцев на рынке ОФЗ. По последним данным, помимо российских банков вложения в ОФЗ постепенно наращивают и пенсионные фонды, чему способствует целенаправленная политика Банка России по минимизации рисков инвестирования пенсионных средств", — заявили в пресс-службе Минфина.
Тем не менее оптимизм может быть не оправдан. Относительно недавно тот же Минфин связывал отток нерезидентов с долгового рынка с сезонным фактором и ожидал возвращения спроса из-за рубежа. Однако этого не произошло.
Стоит ли вообще ждать нормализации ситуации в обозримом будущем? Здесь все будет зависеть от внешней конъюнктуры. Угроза санкций — это всего лишь один из поводов для обвала рубля и ОФЗ.
Даже если санкции не будут введены, российские активы могут оставаться под давлением и дальше. Например, накануне цены на нефть потеряли более 3%, причем каких-то действительно важных событий не произошло.
Вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США, но чего-то откровенно страшного в них не было. Кроме того, запасы в Кушинге опустились до минимума с 2014 г.
Да и добыча нефти снизилась.
К тому же котировки начали снижаться еще до публикации статистики, а потом ускорили снижение.
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