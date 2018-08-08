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Названы сроки сдачи второй нитки «Турецкого потока»
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Вторую нитку «Турецкого потока» построят к концу 2019 года 

РИА Новости 1 час назад
Фото: TurkStream
Вторую нитку газопровода "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию 31 декабря 2019 года, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дёнмез в среду.
"Работы по строительству морской части первой ветки "Турецкого потока" закончены, их "Газпром" проводил самостоятельно. Они построили 930-километровый участок. Сейчас проводятся работы на суше. "Газпром" продолжает работы по прокладке второй ветки на морском участке. Примерно 50% уже закончено. "Газпром" заявил нам дату (ввода в эксплуатацию — ред.) 31 декабря 2019 года", — заявил Дёнмез в эфире телеканала A Haber.
Проект "Турецкий поток" предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы (срок ввода в эксплуатацию — 2019 год). "Газпром" рассматривает варианты продолжения "Турецкого потока" через Болгарию и Сербию, либо через Грецию и Италию.
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