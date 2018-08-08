Рубль пробил новую отрицательную отметку

Рубль обвалился к доллару до двухлетнего минимума

Доллар и евро вечером в среду усилили рост, американская валюта обновила максимум против рубля с ноября 2016 года на фоне риска введения новых санкций США против РФ и падения нефти ниже 72 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.35 мск рос на 1,56 рубля, до 65,05 рубля, курс евро — на 1,77 рубля, до 75,42 рубля, следует из данных Московской биржи . Ранее в среду доллар подскакивал до 65,0925 рубля — максимума с ноября 2016 года. Евро в среду дорожал до 75,46 рубля — максимума с 8 мая.

Нефть дешевеет вечером на 3,7%, до 71,88 доллара за баррель.