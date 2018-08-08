Как Россия обойдет долларовые санкции США

Запрет сенаторов США на долларовые расчеты российским банкам вряд ли будет введен в рамках новых санкций — ситуация к тому не располагает. Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал доцент РАНХиГС, советник по макроэкономике генерального директора БД "Открытие" Сергей Хестанов.
"С точки зрения финансовой устойчивости, возможное введение в рамках новых санкций США запретов для российских банков ничего не изменит. Их положение на рынке не изменится. Более того, заморозка их активов в США тоже ничего не даст — в масштабах бизнеса российские финучреждения в Штатах значимых капиталов не хранят, и даже потеря имеющихся не станет критичным ударом. Не говоря о том, что у структур РФ будет много времени на вывод средств. Однако возникает вопрос, что будет с валютными вкладами в российских банках, если Конгресс США все же введет ее в силу, а американский президент утвердит. Мировая система расчетов в долларах определяется законодательством США, согласно которому все транзакции в валюте Штатов проходят через соответствующие американские центры. Если транзакции запрещены, рассчитаться долларом можно будет только в наличной форме, в крупных суммах это вызовет определенные проблемы", — отмечает аналитик.
Стали известны детали законопроекта о новых санкциях США против России. Документ содержит масштабный набор политических требований и угроз в адрес РФ, в которой просматривается лишь одна экономическая составляющая. Сенаторы предложили запретить долларовые расчеты для семи российских госбанков, в числе которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Это будет означать невозможность для этих структур осуществлять стандартные долларовые расчеты через корсчета в банках США. При этом указанные банковские организации России уже находятся в санкционном режиме.
"Аналогичные ограничения вводились в отношении Ирана в период прошлых санкций к этой стране, потому Тегеран стремится избегать расчетов в долларах, предпочитая им евро, а до этого — немецкие марки. Но уход от доллара чреват набором рисков — смена валюты требует ее обмена, возникают спорах о курсах и порядке конвертации. Это тоже своего рода ограничения на торговлю, однако Иран научился с этим жить и развиваться. При этом санкции — инструмент двусторонний, США введением к России новых ограничений в определенной мере ущемит собственную экономику. Но эти убытки не будут столь значительными из-за того, что американская экономика — крупнейшая в мире, а товарооборот Штатов и России крайне низок. Пока все же доллар остается основной валютой для торговых расчетов в мире, ограничения в этой части для всего мира все же чувствительны", — подчеркивает аналитик.
Санкции не против России
Сам законопроект выглядит так, будто для сенаторов США Россия в санционных нападках является второстепенным объектом, на первом месте — президент США Дональд Трамп. От него требуют свести в единую систему все уже введенные ранее санкции против РФ, создать в правительстве США "санкционный координационный офис" для договоренностей с ЕС о поддержке санкций, запретить операции резидентам США с новым российским госдолгом, создать национальный центр по борьбе с российской угрозой, искать в мире активы Владимира Путина и даже решить вопрос о признании РФ "государством—спонсором терроризма".
"Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля 2018" был внесен в Сенат в прошлую среду. Он содержит обращение к Трампу "публично призвать правительство России вернуть Крым под контроль правительства Украины", а также призвать отказаться от поддержки насилия в Донбассе "со стороны сепаратистов". Речь также идет об "оккупации и поддержке сепаратистов" на территориях Грузии и Молдавии. Еще одно требование к Трампу — призвать Москву отказаться от поддержки президента Сирии Башара Асада, который, по мнению авторов законопроекта, продолжает "совершать военные преступления".
"Совсем не факт, что этот документ будет принят и утвержден — большая часть законопроектов так навсегда и остается проектами, не получая поддержки. На мой взгляд, описанные ограничения к российским банкам вряд ли введут в скором будущем — слишком неоднозначными будут последствия. Пока до этого дойти не должно. Если же транзакции в долларах запретят, то возникнет нетривиальная ситуация: у того же Сбербанка довольно много валютных вкладов, и с определенного момента он их просто не сможет выдать. Это вызовет целый ряд вопросов. Понятно, что у себя в хранилище банк не держит достаточный объем валюты для выдачи всем клиентам — это не нужно. Обычно выдача вклада сопровождается безналичным переводом с параллельным заказом наличных в казначействе Центробанка и получает их. Без транзакций банкирам придется поломать голову, чтобы изменить свои процедуры работать. Пока санкции какого-то заметного влияния на российскую экономику все же не оказали. О них очень много говорят, ими пугают, но всерьез они РФ не затрагивают. В части персональных санкций попавшим под них двум сотням человек может быть немного грустно, что они не могут съездить в Европу на отдых, но на экономике нашей страны это глобально не отражается. Запрет США на транзакции, на мой взгляд, принят не будет — не та обстановка, да и не дошли еще отношения Москвы с Вашингтоном до такого уровня напряженности", — заключает Сергей Хестанов.