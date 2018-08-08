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ФАС не видит оснований для роста тарифов после отмены роуминга
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ФАС не видит оснований для роста тарифов после отмены роуминга
ТАСС
2 часа назад
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ФАС
считает, что оснований для роста базовых тарифов операторов связи после отмены роуминга нет — замглавы службы.
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