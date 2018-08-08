ФАС: изменения в налоговом законодательстве отразятся на ценах на бензин

Федеральная антимонопольная служба предупреждает о влиянии изменения НДС на топливный рынок. По словам заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, ситуация будет контролироваться, а ожидать дестабилизации обстановки из-за повышения налога невозможно, поскольку на нефтепродукты влияют также акцизы и пошлины, сообщает «Интерфакс»

Отметим, что НДС является основным налогом федерального бюджета. Он обеспечивает треть всех поступлений и находится на втором месте после нефтегазовых доходов. Причем собираемость налога составляет 100%, так как физическое лицо попросту не может от него никак укрыться. Платить налог приходится предприятиям, но его включают в стоимость продукта.