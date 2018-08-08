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ФАС: изменения в налоговом законодательстве отразятся на ценах на бензин
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ФАС: изменения в налоговом законодательстве отразятся на ценах на бензин 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Федеральная антимонопольная служба предупреждает о влиянии изменения НДС на топливный рынок. По словам заместителя главы ФАС Анатолия Голомолзина, ситуация будет контролироваться, а ожидать дестабилизации обстановки из-за повышения налога невозможно, поскольку на нефтепродукты влияют также акцизы и пошлины, сообщает «Интерфакс».
Напомним, Государственная дума Российской Федерации одобрила законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС).
Отметим, что НДС является основным налогом федерального бюджета. Он обеспечивает треть всех поступлений и находится на втором месте после нефтегазовых доходов. Причем собираемость налога составляет 100%, так как физическое лицо попросту не может от него никак укрыться. Платить налог приходится предприятиям, но его включают в стоимость продукта.
НДС был введен в стране еще в начале 90-х годов. Изначально ставка составляла 28%, потом она менялась. Так, в 1994 году ее снизили до 20%. В 2004 году НДС понизили до 18%. Такой процент предприятия платили до сегодняшнего дня. Однако, 14 июня российское правительство объявило о планах вновь повысить НДС до 20%
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