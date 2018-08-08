Европейский бизнес свободен решать, работать в Иране или нет, заявили в ЕК

БРЮССЕЛЬ, 8 августа — РИА Новости . Бизнес Евросоюза свободен выбирать, работать или нет в Иране после санкций США и введения блокирующего статута ЕС, не признающего влияние этих санкций на резидентов и компании ЕС, сказала представитель Еврокомиссии Мина Андреева.

Евросоюз не признает экстерриториальное применение санкций США в ЕС, отметила она.

"В соответствии с блокирующим статутом ЕС, операторы ЕС свободны вести бизнес в соответствии с законодательством ЕС и применимым национальным законодательством. Это означает, что они свободны выбирать, начинать ли работать, продолжать или перестать вести бизнес в Иране и входить ли в экономический сектор на основе их оценок экономической ситуации. Цель блокирующего статута ЕС — это именно обеспечить, что такие бизнес-решения остаются свободными", что они не зависят от санкций США, сказала она на брифинге.

Исходя из ее слов, блокирующий статут нужен и для того, чтобы минимизировать эффект санкций США, если компании ЕС хотят продолжить вести бизнес в Иране. Таким образом, ЕС не будет налагать санкции на свои компании за прекращение бизнеса в Иране. «Мы не налагаем санкции на свободные бизнес-решения», — отметила Андреева.

Евросоюз ввел 7 августа в действие этот обновленный блокирующий статут. Обновление статута является частью поддержки Евросоюзом имплементация ядерной сделки с Ираном, торгово-экономических отношений со страной. Обновленный блокирующий статут будет запрещать резидентам и компаниям ЕС следовать соответствующим экстерриториальным санкциям США. Однако Еврокомиссия в определенных случаях сможет давать разрешение на это, свидетельствуют материалы ЕК. Страны ЕС смогу вводить наказания в отношении компаний и резидентов ЕС за неисполнение правил статута. Эти правила также отменяют на территории ЕС вытекающие из этих санкций США судебные решения иностранных судов, свидетельствуют материалы ЕК.

Статут позволит резидентам и компаниям ЕС требовать через суды стран Евросоюза возмещения ущерба от таких санкций от лиц и компаний, нанесших его. Компенсация ущерба, как пишет ЕК, может заключаться в описи и продаже активов того, кто нанес этот ущерб, его представителей и посредников.