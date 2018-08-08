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Китай симметрично ответил на новые пошлины США
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Китай введет пошлины еще на ряд американских товаров 

РИА Новости 33 минуты назад
Фото: AP Photo / Andy Wong, File
Двадцать третьего августа Китай введёт пошлины на второй список американских товаров на 16 миллиардов долларов, говорится в заявлении министерства коммерции КНР.
Отмечается, что это произойдет одновременно с введением Вашингтоном 25% пошлины на китайский экспорт аналогичного объема. В ведомстве подчеркнули, что подобное решение стало вынужденной зеркальной мерой.
Накануне офис торгового представителя США Роберта Лайтхайзера опубликовал список китайских товаров на 16 миллиардов долларов в год, которые подпадают под пошлину в 25%. Отмечается, что это вторая часть вводимых пошлин. Первый список включал товары из Китая с объемом поставок на 34 миллиарда долларов в год. Он вступил в силу 6 июля.

Торговые отношения США и КНР

В начале апреля Соединенные Штаты опубликовали список из 1,3 тысячи китайских товаров, против которых могут ввести импортные пошлины в качестве ответа на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.
В свою очередь, Госсовет Китая принял решение о введении пошлин в размере 25% на 106 наименований товаров, импортируемых из Штатов.
В мае стороны договорились, что не будут вести торговую войну и прекратят применять взаимные пошлины. Однако в итоге Китаю и США не удалось прийти к согласию и Вашингтон анонсировал новые сборы.
В середине июня США ввели 25-процентную пошлину на товары из КНР, это затронуло примерно десятую часть китайского импорта в Америку. Новые сборы коснулись импорта китайских товаров, которые содержат индустриально значимые технологии, на сумму 50 миллиардов долларов.
Китай отреагировал зеркально и ввел 25-процентную ввозную пошлину на 659 наименований импортируемых из США товаров на сумму 50 миллиардов долларов.
Позднее Трамп пригрозил Пекину пошлинами на все китайские товары, поступающие в США.
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