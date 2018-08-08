России хотят запретить использование доллара 

В США рассматривается «Акт по защите американской безопасности от агрессии Кремля — 2018», предложенный группой сенаторов от обеих партий.
Билль предлагает признать РФ государством-спонсором терроризма (наравне с Ираном, КНДР и Сирией), обязать Москву вернуть Крым Украине, отказаться от поддержки сепаратистов на востоке Украины, в Грузии и Молдавии, а также режима президента Сирии Башара Асада.
Чтобы российские власти ощущали себя как на раскаленной сковородке, сенаторы предлагают заблокировать возможность долларовых расчетов для ключевых участников банковской системы страны.
Под санкции, по условиям этого документа, подпадает 70% российских банков (в том числе Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, Банк Москвы и ВЭБ).
Операции российских банков с безналичными долларами станут практически невозможными, и заморозка или принудительная конвертация долларовых вкладов в рубли станет неизбежной.
Попытка американского Конгресса наказать российские банки, запретив им прикасаться к доллару, схожа с попыткой носить воду в решете: даже если этот закон будет введен в действие, на самочувствие банков РФ его влияние окажется минимальным, прогнозирует президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.
Ведь у российских банков никто не собирается конфисковать их долларовые запасы. Американцы грозят запретить им операции в долларах — это фактически запрет контрагентам этих банков во всем мире открывать российским банкам корсчета в долларах. Но для банковской системы это хоть и неприятно, но совершенно не критично, — сказал он «Ридусу».
Тем более, нет необходимости беспокоится гражданам страны — «спонсора терроризма», которые держат свои личные сбережения в отечественных банках в долларах, подчеркивает банкир.
США ведь не могут арестовать вклады, хранящиеся в чужой юрисдикции или объявить фальшивыми банкноты, которыми оперируют, например, в валютообменниках в других странах. То есть частным лицам, имеющим дело с наличными долларами, эти санкции вообще никак не угрожают, — успокаивает он.
Но и юридическим лицам запрет доллара не сильно испортит жизнь, продолжает эксперт.
Те юрлица, которые до сих пор проводили свои банковские операции в долларах, просто конвертируют их, скажем, в евро, и у них будет business as usual. И сами банки просто проведут конвертацию имеющихся у них на корсчетах долларов в те же евро и будут продолжать работать как обычно, — уверен Тосунян.
Точно так же, «запрет» на обращение доллара окажет минимальное влияние на его курс к рублю на внутреннем российском рынке, потому что, с одной стороны, санкции в какой-то мере снизят ликвидность американской валюты. Но с другой, банки могут учесть в курсе доллара свои затраты на его конвртацию в другие валюты.
В целом, если в результате курс доллара и подрастет, то в пределах статистического фона, — полагает эксперт.
Ранее в августе США объявили о возможности ввести санкции на российские суверенные долговые обязательства в виде облигаций федерального займа (ОФЗ) — правда, только на новые выпуски, чтобы не пострадали их держатели в самих США.