Ещё
За шесть месяцев 2018 года реальные доходы населения самарцев на 4,3%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.50
$
64.05
74.86
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.70
73.60
Индексы и котировки Brent
72.75
–0.25 Золото
1208.95
–0.06 РТС
1113.37
+0.04
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1602
–0.0126
25.07
1.1728
07.08
02.08
29.07

За шесть месяцев 2018 года реальные доходы населения самарцев на 4,3% 

Волга Ньюс 1 час назад
Самарастат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Самарской области за июнь 2018 года. Цифры статистики говорят об увеличении реальных доходов населения региона.
Так, прирост официальных реальных доходов населения составил 4,3% при увеличении реальной начисленной зарплаты на 9,4%.
Управляющий директор представительства ЗАО «Финам» в Самаре Антон Ларионов отметил, что это положительный тренд.
"Отмечаемая в статистике тенденция роста заработка связана в первую очередь с низкой инфляцией, а также с увеличением доли официальных зарплат. Благодаря жесткой политике государства все больше предприятий бизнеса выходит из «серой зоны» и это, безусловно, положительная тенденция для развития экономики в целом", — прокомментировал эксперт эксперт.
Волга Ньюс: последние новости
С 1 июля 2018 года на территории Самарской области действуют новые тарифы на коммунальные услуги За первый день выплат вкладчики Газбанка получили 7 млрд рублей "Сибур" начал подготовку к IPO
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа реальная цена бензина172
Рубль обвалился553
Налог на имущество рассчитают по-новому13
Как Россия обойдет долларовые санкции США116
Рубль продолжает капитулировать53
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение