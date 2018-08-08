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Россияне стали покупать меньше яхт
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Россияне стали покупать меньше яхт 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Катера и яхты перестали пользоваться большим спросом в России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Avito Авто», добавив, что этот вид транспорта сильно подешевел.
Аналитики выяснили, что чаще всего во втором квартале 2018 года россияне интересовались моторными лодками: на них пришлось около 60 процентов всех запросов. Далее идут надувные лодки, затем — весельные. Катера и яхты оказались лишь на четвертом месте — последними интересовались всего 4448 раз.
Одновременно с этим специалисты отметили рост спроса на водные виды транспорта вообще. По сравнению со вторым кварталом 2017 года, в 2018 году он вырос на три процента и теперь составил 158 797 запросов.
Параллельно с ростом спроса на водные виды транспорта падают цены на них. По данным исследования сайта, больше всего подешевели катера и яхты. Если во втором квартале 2017 года они в среднем стоили около 99 тысяч, то за тот же период 2018 года их средняя цена опустилась до 76 тысяч.
Моторные лодки упали в цене на 13 процентов (от 43 тысяч до 38 тысяч), надувные — на 7 процентов. Меньше всех ценовые изменения затронули гидроциклы, каноэ, каяки и весельные лодки, однако последние по-прежнему остаются самым доступным видом транспорта: их можно приобрести всего за 21 тысячу рублей.
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