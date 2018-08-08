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Эксперт прокомментировал американский законопроект о новых санкциях против России
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Эксперт прокомментировал американский законопроект о новых санкциях против России 

RT на русском 53 минуты назад
Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News прокомментировал американский законопроект о новых санкциях против России.
«США считают санкции эффективным инструментом. Америка любит «потрясать» ими в направлении не только своих геополитических конкурентов, но и в направление союзников», — сказал он.
По его словам, Вашингтон полагает, что такие меры — грозный и оказывающий непосредственное влияние инструмент. Борьба за его рычаги будет продолжаться, и соответственно, высказывания подобного рода тоже, добавил Асафов.
Ранее Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал американские санкции в отношении Ирана.
Также заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк оценил американский законопроект о новых санкциях против России.
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