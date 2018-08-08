Эксперт прокомментировал американский законопроект о новых санкциях против России

Политолог Александр Асафов в беседе с Nation News прокомментировал американский законопроект о новых санкциях против России.

«США считают санкции эффективным инструментом. Америка любит «потрясать» ими в направлении не только своих геополитических конкурентов, но и в направление союзников», — сказал он.

По его словам, Вашингтон полагает, что такие меры — грозный и оказывающий непосредственное влияние инструмент. Борьба за его рычаги будет продолжаться, и соответственно, высказывания подобного рода тоже, добавил Асафов.

Ранее Асафов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал американские санкции в отношении Ирана.