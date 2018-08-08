Доказана верность отказа РФ от финансирования США

Доказана верность отказа России и дальше финансировать США

Похоже, финансисты всего мира начинают терять уверенность в способности США обслуживать свой гигантский долг. По крайней мере, провал недавних аукционов по продаже краткосрочных американских гособлигаций выглядит симптоматично. Продолжение подобной тенденции будет означать очень плохие последствия не только для американской, но и для мировой финансовой системы.

В начале недели Минфин США продавал трех— и шестимесячные ценные бумаги, и отношение спроса к предложению оказалось самым низким за последние десять лет.

Так, накануне аукцион по размещению трехлетних трежерис на 34 млрд долларов завершился с доходностью 2,765% — это максимальная доходность с 2007 года. Рост доходности, собственно, уже означает охлаждение интереса инвесторов. При этом, нерезиденты купили лишь 42,5%. Это худший результат с конца 2016 года. В среду Минфин США проведет размещение десятилетних бумаг, и инвесторы будут внимательно следить за результатами, чтобы понять, что же происходит, передают «Вести. Финанс».

«Международных инвесторов, заинтересованных в приобретении казначейских облигаций США, действительно становится все меньше. И из-за снижения активного спроса растут доходности», — говорит шеф-аналитик ГК TeleTrade Петр Пушкарёв.

Почему же редеет количество желающих кредитовать Соединенные Штаты?

Во-первых, держателям трежерис явно не нравится, что американский долг занимает в их портфеле неприлично большую долю.

«За десятки лет у кого-то это половина портфеля, а где-то американских бумаг и 80%. Только страновых резервов Китая, Японии и Южной Кореи там на триллионы долларов. Похожая ситуация и у частных инвестиционных фондов, и у иностранных пенсионных фондов. Незачем и дальше складывать столько яиц в одну корзину. Это не отвечает принципам распределения капиталов, да и просто опасно», — считает Петр Пушкарёв.

И действительно — госдолг США уже превысил 20 трлн долларов и составляет почти треть от годового ВВП всего мира.

«Теоретически все может закончиться односторонним отказом США платить проценты по бумагам, если приток новых денег не будет перекрывать платежи по старым обязательствам», — объясняет Пушкарёв.

Такой сценарий возможен при сильном росте доходности гособлигаций США (при снижении рыночной цены самих бумаг), что означает удорожание обслуживания долгов. Это может стать спусковым крючком для избавления от трежерис все большим числом инвестором.

А доходность эталонных десятилетних бумаг США уже растет. Еще осенью 2016 года, незадолго до победы Трампа на выборах, за инвестиции в эти бумаги инвесторы определяли свою премию менее чем в 1,8% годовых. Весной 2017 года риски оценивались уже выше — в 2,5% и более годовых. А весной этого года доходность вплотную приблизились к 3% годовых, и даже в моменте доходила до 3,12% на пике.

Некоторые эксперты ждут роста доходности до 4-5%. В частности, глава крупнейшего банка США JPMorgan Джеймс Даймон считает, что доходность 10-летних US Treasuries при нынешних условиях в американской экономике должна быть уже на уровне 4%, а в дальнейшем поднимется и до 5%.

Пока «красная черта» для десятилетних бумаг США — это 3,2-3,3% доходности. Если они пробьют эту планку, то неутешительный прогноз Даймона может легко сбыться.

«Конечно, вся эта история с ростом доходностей может иметь накопительный эффект и «выстрелить» в какой-то момент», — не исключает Пушкарёв.

Но рост доходности выше 4% — это еще не так страшно. «Доходности 10-леток США до кризиса 2008 года несколько лет были на уровнях выше 4% годовых. Это много, но не обязательно должно немедленно приводить к обвалам в финансовой системе. Вот цифры выше 5% годовых по долговым обязательствам для высокоразвитых экономически стран реально могут стать поводом для паники. Например, в 2012 году такие истории с бумагами Испании и Италии заставили ЕЦБ серьезно вмешаться: он дал на бумаги этих стран общеевропейские гарантии, пока не случилось худшего», — объясняет аналитик из ГК TeleTrade. Если это коснется американских бумаг, возникнет будет угроза для всего мира — из-за сильной интеграции американской финансовой системы в глобальную.

Впрочем, эксперт полагает, что США вполне могут предотвратить проблемы для своей финансовой системы. Доходности десятилетних бумаг уже вырастали выше 3% в конце 2013 года из-за активной работы «печатного станка». Тогда американцы успокоили рынки обещанием прекратить подпитывать экономику необеспеченными долларами, и это сработало, напоминает Пушкарев.

Снижение спроса и рост доходности на краткосрочные бумаги США (трех— и шестимесячных) можно объяснить тем, что просто стало выгодней вкладываться в более «длинные» бумаги с более «дорогими» процентными ставками.

«Компенсации за риск повышения ставки ФРС по «коротким» трежерис не перекрывают риски их курсовых потерь. Это одними из первых заметили крупнейшие внешние держатели американского госдолга — китайцы. Они еще в марте начали активно перекладываться из «коротких» бумаг в «средние» (3 года) и «длинные» (10 лет). Велика вероятность, что этот процесс ускорится в процессе усиления торговой войны между США и Китаем», — поясняет эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

По его мнению, сейчас основной риск в долговых бумагах США заключен не столько в падении их курсовой стоимости (соответственно, росте доходностей), сколько в начале формирования так называемой «реверсивной» (противоположение движение — прим. ВЗГЛЯД) кривой доходностей, что будет большой головной болью для Федрезерва.

В любом случая вся эта ситуация однозначно говорит о том, что Россия поступила совершенно правильно, избавившись от груза американских бумаг этой весной. «По мнению подавляющего большинства экспертов — в том числе и американских — это был абсолютно правильный и логичный шаг России», — говорит Рожанковский.

«Сейчас нам от них одни риски. И, похоже, роста курса доллара ожидать не стоит: более дешевого доллара хочет администрация Трампа, и большая часть повышений ставок ФРС и так уже заложена в нынешний курс доллара. Зато торговые проблемы и другие недостатки долларовой финансовой системы могут заставлять курс доллара снижаться в ближайшие 2-3 года. А это значит, что и доходность даже в 4% годовых по облигациям не будет перекрыть плавное снижение американской валюты. Зачем же держать деньги в бумагах, которые не факт, что смогут обеспечить хоть какую-то итоговую выгоду, и когда еще выпускающая их страна так себя ведет по отношению к России?», — говорит Петр Пушкарёв.

«Покупать больше бумаги США России не стоит, даже если условия по ним станут более выгодными. Нам вполне хватит физического золота и доходностей в ценных бумагах Еврозоны, в бумагах Китая и других стран», — заключает собеседник.