Минфин признал новые санкции США «болезненными»

Новости о возможные санкциях США против госдолга России болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа, однако ранее подобные инициативе в Вашингтоне не проходили, заявили в Минфине России

В ведомстве добавили, что спрос внутренних инвесторов будет достаточным для выполнения программы внутренних займов в случае распространения санкций США на госдолг России, передает РИА «Новости»

В начале августа американские сенаторы предложили ввести санкции против госдолга и энергетического сектора России.