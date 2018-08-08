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Минфин признал новые санкции США «болезненными»
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Минфин признал новые санкции США «болезненными» 

Деловая газета «Взгляд» 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Новости о возможные санкциях США против госдолга России болезненны для иностранных держателей облигаций федерального займа, однако ранее подобные инициативе в Вашингтоне не проходили, заявили в Минфине России.
В ведомстве добавили, что спрос внутренних инвесторов будет достаточным для выполнения программы внутренних займов в случае распространения санкций США на госдолг России, передает РИА «Новости».
В начале августа американские сенаторы предложили ввести санкции против госдолга и энергетического сектора России.
Аналитик Moody’s Кристин Линдоу заявила, что российская экономика может выдержать даже маловероятный сценарий распространения санкций на суверенный долг.
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