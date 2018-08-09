Ещё
Как подготовиться к валютными санкциям США
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.45
$
64.05
76.00
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.90
73.93
Индексы и котировки Brent
72.40
+0.22 Золото
1215.28
+0.02 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
09.08
1.1604
–0.0038
26.07
1.1642
08.08
03.08
30.07

Вклады россиян и 20 тысяч чемоданов наличных. Как подготовиться к валютными санкциям США? 

BFM.RU 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Россию продолжают запугивать «адским» законопроектом о самых жестких санкциях США, который конгресс рассмотрит в лучшем случае в ноябре. Согласно тексту документа, семи российским госбанкам, в частности, запретят операции в долларах.
Риск новых санкций всколыхнул российский фондовый и валютный рынки. Доллар пробил отметку в 65 рублей, евро превысил 75 рублей. Даже Минфин не сумел полностью разместить выпуск новых облигаций.
Подробности новых санкций приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта американских сенаторов. В нем говорится о запрете госбанкам проводить операции в долларах, а резидентам США — покупать новые российские долги. Вероятно, это не окончательный текст законопроекта и его еще отредактируют.
Участников торгов обеспокоила экономическая часть законопроекта. В ней предлагается ввести запрет на операции в США и заморозку активов семи российских банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и Промсвязьбанк. Все они и так в санкционном режиме. Какая сумма лежит в этих банках на валютных вкладах, подсчитал начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования Максим Осадчий:
Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования
«Это не семь банков, а шесть, по одной простой причине: Банк Москвы уже не существует. Кроме того, в ВЭБе, шестом банке, объем валютных депозитов населения не очень велик. Что касается оставшихся пяти банков, в них сконцентрирована половина валютных вкладов населения — это более 40 млрд долларов. Полный объем валютных вкладов физических лиц в России — 87,4 млрд долларов».
Если представить, что все владельцы этих валютных вкладов единовременно решат их забрать, то в срочном порядке понадобится около 20 тысяч кейсов с наличными. Судя по делу Улюкаева, в одном чемодане умещается 2 млн долларов. Есть ли в России такое количество наличной валюты? Точных сведений об этом нет. По оценкам экспертов, сумма валюты в наличном виде — примерно 20 млрд долларов.
Недавно стало известно, что Центробанк сократил свои позиции в американских трежерях. Но информация о структуре резервов приходит с опозданием, поэтому узнать, во что же были вложены средства, можно будет только через пару месяцев. Мог ли Центробанк купить наличных долларов? В большом объеме — нет, говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова:
Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка»
«В наличные ЦБ не мог свои резервы разместить: Центробанки свои резервы держат в инструментах, которые приносят доходность. Масштаб резервов ЦБ не позволяет осязаемую долю этих резервов размещать в наличные. Какая-то доля может быть, но это полпроцента, 0,1%. Кроме того, задача резерва ЦБ в том, чтобы под эти резервы эмитировать рубли. Поскольку у ЦБ нет обязательства проводить интервенцию на валютном рынке, наличные ему просто не нужны».
Скорее всего, резервы ЦБ переведены в активы, номинированные в евро, ведь он вынужден инвестировать в те рынки, которые ликвидны.
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин еще в мае в ходе Петербургского экономического форума говорил в интервью Business FM, что банк готов к жесткому сценарию, но считает, что этого все же не произойдет:
«Мы пока исходим из того, что банк будет работать в том же режиме. А если наступит такой кризисный вариант, то у нас, конечно, есть план, как защитить наших вкладчиков, он проработан детально с Центральным банком, с правительством. Что касается клиентов банка, для них, в общем, больших рисков нет, при любом развитии ситуации они получат свои деньги назад. Во-первых, у банка сегодня существуют очень большие резервы по наличным долларам, мы их специально подготовили. И, конечно, есть схемы, при которых наши клиенты смогут перейти в другие банки, если возникает необходимость. Рубли могут получать здесь, доллары могут получать в других банках».
Ранее Сбербанк повысил ставки по валютным вкладам для состоятельных клиентов. Самые высокие проценты установлены для трехлетних вкладов на сумму свыше 300 млн долларов — 3,05% годовых. Подобное фактически адресное предложение нужно для рефинансирования бывших клиентов западных банков. С другой стороны, можно привлечь дополнительную валюту в банк и снизить риски.
BFM.RU: последние новости
Санкции и российские госбанки. США «твердо намерены нанести ощутимый удар»? Торговая война продолжается: КНР объявила новые пошлины на товары США Более четырех миллиардов евро ежегодно теряет Украина из-за коррупции на таможне
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США
России хотят запретить использование доллара
Рублю предрекли неизбежную девальвацию
Рубль обвалился582
Рубль стремительно рухнул вниз
Новости партнеров
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение