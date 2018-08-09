Вклады россиян и 20 тысяч чемоданов наличных. Как подготовиться к валютными санкциям США?

Россию продолжают запугивать «адским» законопроектом о самых жестких санкциях США, который конгресс рассмотрит в лучшем случае в ноябре. Согласно тексту документа, семи российским госбанкам, в частности, запретят операции в долларах.

Риск новых санкций всколыхнул российский фондовый и валютный рынки. Доллар пробил отметку в 65 рублей, евро превысил 75 рублей. Даже Минфин не сумел полностью разместить выпуск новых облигаций.

Подробности новых санкций приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на текст законопроекта американских сенаторов. В нем говорится о запрете госбанкам проводить операции в долларах, а резидентам США — покупать новые российские долги. Вероятно, это не окончательный текст законопроекта и его еще отредактируют.

ВТБ, ВЭБ и Максим Осадчий: Участников торгов обеспокоила экономическая часть законопроекта. В ней предлагается ввести запрет на операции в США и заморозку активов семи российских банков, среди которых Сбербанк Промсвязьбанк . Все они и так в санкционном режиме. Какая сумма лежит в этих банках на валютных вкладах, подсчитал начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

Максим Осадчий, начальник аналитического управления Банка корпоративного финансирования

«Это не семь банков, а шесть, по одной простой причине: Банк Москвы уже не существует. Кроме того, в ВЭБе, шестом банке, объем валютных депозитов населения не очень велик. Что касается оставшихся пяти банков, в них сконцентрирована половина валютных вкладов населения — это более 40 млрд долларов. Полный объем валютных вкладов физических лиц в России — 87,4 млрд долларов».

Если представить, что все владельцы этих валютных вкладов единовременно решат их забрать, то в срочном порядке понадобится около 20 тысяч кейсов с наличными. Судя по делу Улюкаева, в одном чемодане умещается 2 млн долларов. Есть ли в России такое количество наличной валюты? Точных сведений об этом нет. По оценкам экспертов, сумма валюты в наличном виде — примерно 20 млрд долларов.

Наталия Орлова: Недавно стало известно, что Центробанк сократил свои позиции в американских трежерях. Но информация о структуре резервов приходит с опозданием, поэтому узнать, во что же были вложены средства, можно будет только через пару месяцев. Мог ли Центробанк купить наличных долларов? В большом объеме — нет, говорит главный экономист Альфа-банка

Наталия Орлова, главный экономист «Альфа-Банка»

«В наличные ЦБ не мог свои резервы разместить: Центробанки свои резервы держат в инструментах, которые приносят доходность. Масштаб резервов ЦБ не позволяет осязаемую долю этих резервов размещать в наличные. Какая-то доля может быть, но это полпроцента, 0,1%. Кроме того, задача резерва ЦБ в том, чтобы под эти резервы эмитировать рубли. Поскольку у ЦБ нет обязательства проводить интервенцию на валютном рынке, наличные ему просто не нужны».

Скорее всего, резервы ЦБ переведены в активы, номинированные в евро, ведь он вынужден инвестировать в те рынки, которые ликвидны.

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин еще в мае в ходе Петербургского экономического форума говорил в интервью Business FM , что банк готов к жесткому сценарию, но считает, что этого все же не произойдет:

«Мы пока исходим из того, что банк будет работать в том же режиме. А если наступит такой кризисный вариант, то у нас, конечно, есть план, как защитить наших вкладчиков, он проработан детально с Центральным банком, с правительством. Что касается клиентов банка, для них, в общем, больших рисков нет, при любом развитии ситуации они получат свои деньги назад. Во-первых, у банка сегодня существуют очень большие резервы по наличным долларам, мы их специально подготовили. И, конечно, есть схемы, при которых наши клиенты смогут перейти в другие банки, если возникает необходимость. Рубли могут получать здесь, доллары могут получать в других банках».

Ранее Сбербанк повысил ставки по валютным вкладам для состоятельных клиентов. Самые высокие проценты установлены для трехлетних вкладов на сумму свыше 300 млн долларов — 3,05% годовых. Подобное фактически адресное предложение нужно для рефинансирования бывших клиентов западных банков. С другой стороны, можно привлечь дополнительную валюту в банк и снизить риски.