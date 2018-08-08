Ещё
Эксперт оценил ожидания Берлина о том, что США учтут интересы Европы в ситуации с санкциями против Ирана
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.14
$
64.05
75.68
74.50
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.24
+0.00 Золото
1213.80
+0.01 РТС
1113.78
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
08.08
1.1610
–0.0032
26.07
1.1642
07.08
02.08
29.07

Эксперт оценил ожидания Берлина о том, что США учтут интересы Европы в ситуации с санкциями против Ирана 

RT на русском 2 часа назад
Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил ожидания Германии о том, что США учтут интересы Европы в ситуации с санкциями против Ирана.
По мнению эксперта, Вашингтон может учесть отдельные интересы отдельных европейских компаний в исключительных случаях.
«Главное, для чего вводятся санкции, — чтобы европейские компании ушли. Если компании начнут массово уходить из Ирана, а кто-то договорится с Вашингтоном о том, что он на какое-то время останется, — я допускаю такую ситуацию, но при условии, что она будет временной», — пояснил он.
Ранее руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Андрей Островский в беседе с НСН прокомментировал ограничение китайского импорта в США.
RT на русском: последние новости
В Минфине прокомментировали возможность распространения санкций США на госдолг России Тимошенко предложила нынешним властям Украины поехать за границу «на заработки» Лукашенко поручил подготовиться к торговле мясной продукцией в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России хотят запретить использование доллара555
Доказана верность отказа РФ от финансирования США34
Наказание за Крым: Америка выбрала новую жертву212
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США592
Рубль обвалился577
Видео
03:18
США готовят удар по российским госбанкам
Экономика
03:13
«Северный поток-2» прошел точку невозврата
Экономика Статьи
07:09
Правительство не смогло выполнить поручение Путина
Экономика
03:42
Украина оставила «Газпром» без денег
Компании Экономика
00:52
В Москве выставят на торги офисы Сбербанка
Недвижимость
03:57
Рынку новостроек пообещали возврат в СССР
Недвижимость
20:54
В кабмине обдумывают повышение ЖКХ
Личный счет
02:09
Россияне массово скупают ноутбуки
Личный счет Интернет
00:41
Владельцам ипотеки грозит пожизненная кабала
Личный счет Компании
00:38
В России резко подорожает колбаса
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение