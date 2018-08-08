Эксперт оценил ожидания Берлина о том, что США учтут интересы Европы в ситуации с санкциями против Ирана

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с ФАН оценил ожидания Германии о том, что США учтут интересы Европы в ситуации с санкциями против Ирана.

По мнению эксперта, Вашингтон может учесть отдельные интересы отдельных европейских компаний в исключительных случаях.

«Главное, для чего вводятся санкции, — чтобы европейские компании ушли. Если компании начнут массово уходить из Ирана, а кто-то договорится с Вашингтоном о том, что он на какое-то время останется, — я допускаю такую ситуацию, но при условии, что она будет временной», — пояснил он.