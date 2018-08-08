Эксперты оценили риски для госбанков из-за санкций США

Эксперты оценили риски для госбанков РФ из-за законопроекта о санкциях США

Внесенный в американский парламент законопроект дает расплывчатую формулировку по возможным санкциям против российских госбанков, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что будет очень болезненно, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Вместе с тем они указывают, что наблюдающееся резкое падение курса рубля и акций банков объясняется перестраховкой инвесторов, поскольку законопроект может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.

На прошлой неделе группа авторитетных сенаторов США внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные американские эксперты отмечали, что в части госбанков формулировка в документе неоднозначная — за ней может скрываться как блокировка физической собственности, так и любых транзакций в долларах.

Вместе с тем, в среду доллар подскакивал до 65,05 рубля — максимума с 11 апреля, когда рынок полностью (на тот момент) отыграл санкции против "Русала" — после этого доллар стоил меньше. Евро в среду подскакивал до 75,28 рубля — максимума с 8 мая. Доллар расчетами "завтра" на 18.01 мск среды на Московской бирже дорожал на 1,15 рубля — до 64,64 рубля, евро — на 1,34 рубля, до 74,99 рубля.

ТРАКТОВКИ

Законопроект не содержит прямого указания на запрет на расчеты с долларом для российских госбанков, отметили в "Открытие Брокер" . При этом в компании не исключили, что механизм запрета в итоге может функционировать по аналогии с "Русалом", то есть разъяснения Минфина США впоследствии приведут к подобным последствиям.

"Помимо запрета на операции с новым российским госдолгом и участия в энергетических и нефтяных проектах, в документе предлагается запретить операции на территории США и заморозить активы семи российских государственных банков. По сути это может означать для этих банков запрет на расчеты в долларах с использованием корсчетов в США", — считают в банке "Открытие".

В банке предположили, что данная мера может оказать выраженно негативное влияние на бизнес банков, на долю которых (без учета ВЭБа) приходится порядка 60% совокупного объема активов российского банковского сектора.

"Изначально (в этом разделе законопроекта — ред.) речь идёт об операциях с новым суверенным долгом и можно предположить, что речь идёт только о суверенном долге. Однако конкретно этот абзац может быть понят так, что запрет распространяется на все операции с собственностью и долями собственности госбанков (тут речь может идти о корсчетах). Но только на те операции, которые могли бы происходить на территории США или с участием лиц, находящихся в американской юрисдикции", — полагает Валерий Пивень из АКРА.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ

ЦБ. Одномоментное введение запрета на долларовые расчеты госбанков безусловно вызвало бы сильнейший дефицит валютной ликвидности в стране, но подготовка к ним смягчит их негативное воздействие, считает профессор факультета экономических наук ВШЭ Олег Вьюгин , в прошлом занимавший руководящие посты в Минфине

"Если государственный банк не может проводить операции в долларах, то он может попытаться такие операции проводить через другой банк, который не находится под санкциями — тоже российский. Другое дело, что мы пока не понимаем как он переведет эти доллары, когда санкции уже вступили в силу, в другой банк. Потому что это идет через корсчет американского банка, и американский банк видит эту операцию — он ее, естественно, не проводит", — отметил Вьюгин.

Осадчий из БКФ согласен с Вьюгиным, но отмечает, что в таком случае сторонние банки-корреспонденты сами рискуют попасть под ограничения.

"В принципе банки из этого списка могут совершать долларовые транзакции, используя корсчета в банках-корреспондентах. Но тогда эти банки-корреспонденты "подставляются" под санкции", — предупреждает аналитик.

ОПАСЕНИЯ ЧРЕЗМЕРНЫ

Но в целом, Осадчий охарактеризовал предложения сенаторов как "адский законопроект", отметив, что в США сейчас происходит политическая активизация перед промежуточными выборами в конгресс.

Вероятность того, что Минфин США одобрит данный законопроект и примет в нынешнем виде, эксперты оценили как низкую — около 5-10%.

"Это не базовый сценарий, однако теоретически такое возможно в будущем. Основные опасения на счет того, что могут быть ограничены долларовые расчеты для российских госбанков, слишком перегреты", — полагает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин.

По его мнению, данный документ больше представляет из себя компиляцию всех законов и законопроектов, которые были введены или планировались к введению против России. "Таким образом, законодатели США ищут наиболее болезненные точки России", — считает эксперт.