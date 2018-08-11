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Reuters: новые санкции США против России могут принять в качестве поправок в госбюджет
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Reuters: новые санкции США против России могут принять в качестве поправок в госбюджет 

ТАСС 1 час назад
Фото: Время Омское
ВАШИНГТОН, 11 августа. /ТАСС/. Новые санкции Конгресса США в отношении России могут быть приняты не отдельным законопроектом, а в качестве поправок в бюджет на 2019 финансовый год или другое законодательное решение. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
Агентство ссылается на помощников членов Конгресса, которые считают, что лишь некоторые положения законопроекта о санкциях могут быть включены в качестве поправок к другим законопроектам, таким как бюджет на 2019 год, который американские власти должны принять до 30 сентября, чтобы не допустить остановки работы правительства. Они также выразили мнение, что не все положения законопроекта будут в итоге приняты.
Сенаторы США 2 августа внесли в Конгресс законопроект, который ужесточает антироссийские ограничительные меры. В частности, документ предусматривает «ужесточение санкций в отношении энергетического и финансового секторов России», ее «олигархов и государственных предприятий», применение «санкций в отношении российского суверенного долга». Также речь идет о «запрете на выдачу лицензий американским гражданам на участие в деятельности, связанной с определенными проектами по добыче нефти в Российской Федерации».
Автором является сенатор-демократ Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси), соавторами выступают Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина), Джон Маккейн (республиканец, от штата Аризона), Кори Гарднер (республиканец, от штата Колорадо), Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд), Джин Шахин (демократ, от штата Нью-Гэмпшир). Они характеризуют свою инициативу как «всеобъемлющее законодательство, усиливающее санкционное давление на Россию».
Кроме того, администрация США с 22 августа намерена ввести санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.
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