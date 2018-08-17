Сенатор Пол намерен попросить Трампа помочь законодателям РФ нанести визит в США

НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. / ТАСС /. Сенатор Рэнд Пол, недавно побывавший в России, намерен просить президента США Дональда Трампа сделать исключение в санкционных списках с тем, чтобы внесенные в них ранее российские парламентарии смогли посетить Вашингтон и продолжить контакты с американскими коллегами. Об этом Пол сообщил в четверг в эфире телеканала Fox News.

"В их парламенте есть две палаты: Совет Федерации , верхняя палата, как наш Сенат, и Дума , нижняя палата. Они согласны приехать в Вашингтон осенью для дальнейших встреч", — сообщил сенатор.

"Это хорошая вещь, отрицательный момент состоит в том, что председателю каждой палаты запрещено въезжать в Соединенные Штаты из-за санкций. Я буду просить президента [США], с которым я встречаюсь в эти выходные, почему бы нам не исключить ряд людей из [санкционных] списков, хотя бы законодателей", — заявил Пол, уточнив, что речь идет о хотя бы временном послаблении.

В начале прошлой недели сенатор провел в Москве переговоры с представителями Совета Федерации, Госдумы и министерства иностранных дел , в четверг он встретился в Санкт-Петербурге с губернатором Георгием Полтавченко . В состав американской делегации также вошли замглавы аппарата сенатора Серджио Гор, член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс, кандидат в сенаторы законодательного собрания Техаса Фил Хаффайнс, члены попечительского совета «Института Катона» Гленн Барнс и Карл Барни.

Пол известен своей позицией против политики давления, которую проводит администрация Соединенных Штатов. Он неоднократно указывал, что является сторонником дипломатии и поддерживает президента США Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями властей по всему миру.