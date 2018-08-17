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Сенатор Пол намерен попросить Трампа помочь законодателям РФ нанести визит в США
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Сенатор Пол намерен попросить Трампа помочь законодателям РФ нанести визит в США 

ТАСС 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
НЬЮ-ЙОРК, 17 августа. /ТАСС/. Сенатор Рэнд Пол, недавно побывавший в России, намерен просить президента США Дональда Трампа сделать исключение в санкционных списках с тем, чтобы внесенные в них ранее российские парламентарии смогли посетить Вашингтон и продолжить контакты с американскими коллегами. Об этом Пол сообщил в четверг в эфире телеканала Fox News.
"В их парламенте есть две палаты: Совет Федерации, верхняя палата, как наш Сенат, и Дума, нижняя палата. Они согласны приехать в Вашингтон осенью для дальнейших встреч", — сообщил сенатор.
"Это хорошая вещь, отрицательный момент состоит в том, что председателю каждой палаты запрещено въезжать в Соединенные Штаты из-за санкций. Я буду просить президента [США], с которым я встречаюсь в эти выходные, почему бы нам не исключить ряд людей из [санкционных] списков, хотя бы законодателей", — заявил Пол, уточнив, что речь идет о хотя бы временном послаблении.
В начале прошлой недели сенатор провел в Москве переговоры с представителями Совета Федерации, Госдумы и министерства иностранных дел, в четверг он встретился в Санкт-Петербурге с губернатором Георгием Полтавченко. В состав американской делегации также вошли замглавы аппарата сенатора Серджио Гор, член сената законодательного собрания штата Техас Дон Хаффайнс, кандидат в сенаторы законодательного собрания Техаса Фил Хаффайнс, члены попечительского совета «Института Катона» Гленн Барнс и Карл Барни.
Пол известен своей позицией против политики давления, которую проводит администрация Соединенных Штатов. Он неоднократно указывал, что является сторонником дипломатии и поддерживает президента США Дональда Трампа в плане взаимодействия с представителями властей по всему миру.
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