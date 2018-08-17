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Сенатор Пол попросит Трампа помочь законодателям из РФ нанести визит в США
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Сенатор Пол попросит Трампа помочь законодателям из РФ нанести визит в США 

Российская Газета 53 минуты назад
Фото: tomsk.ru
Американский сенатор Рэнд Пол заявил о намерении убедить главу США Дональда Трампа пересмотреть санкционные списки для того, чтобы значащиеся в них российские парламентарии смогли посетить Вашингтон для продолжения диалога с американскими коллегами.
"…Отрицательный момент состоит в том, что председателю каждой палаты (Федерального Собрания РФ — ред.) запрещено въезжать в Соединенные Штаты из-за санкций, — отметил Пол накануне в эфире телеканала «Фокс ньюс». — Я буду просить президента…, почему бы нам не исключить ряд людей из (санкционных) списков, хотя бы законодателей".
Рэнд Пол подчеркнул, что налаживание диалога между Москвой и Вашингтоном необходимо в условиях кризисных отношений между странами. Сам сенатор подкрепляет свою позицию недавно состоявшимися в ходе визита в Россию личными встречами с представителями Совета Федерации, Госдумы и министерства иностранных дел.
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