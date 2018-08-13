Сенатор США назвал условие для улучшения отношений с Россией

Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Москве следует «изменить свое поведение» для улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, России необходимо «лучше себя вести» для нормализации отношения с США.

Он также добавил, что признателен президенту США Дональду Трампу за то, что он дает «отпор» России в виде санкций.

По ее словам, российские власти «прорабатывают» ответные меры на новые санкции США.