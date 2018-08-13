Ещё
Сенатор США назвал условие для улучшения отношений с Россией
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.93
$
67.50
77.47
77.37
Прогноз
13.08 – 20.08
$
63.00
73.00
Индексы и котировки Brent
72.96
+0.00 Золото
1208.90
–0.06 РТС
1056.93
–0.66
Динамика валют
EUR / USD
13.08
1.1377
–0.0329
30.07
1.1705
12.08
07.08
02.08

Сенатор США назвал условие для улучшения отношений с Россией 

Газета.Ru 2 часа назад
Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Москве следует «изменить свое поведение» для улучшения отношений между США и Россией. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, России необходимо «лучше себя вести» для нормализации отношения с США.
Он также добавил, что признателен президенту США Дональду Трампу за то, что он дает «отпор» России в виде санкций.
Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США вводят новые санкции против России, так как исчерпали «ресурсы для развития».
По ее словам, российские власти «прорабатывают» ответные меры на новые санкции США.
Газета.Ru: последние новости
Силуанов: у россиян не возникнет проблем с валютными счетами из-за санкций Силунов рассказал о проработке доклада по допдоходам некоторых отраслей Reuters: Россия намерена ограничить поставки топлива в Белоруссию
Комментарии  Ещё 58 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия разработала ответные меры на санкции США375
Раскрыта судьба банковских счетов россиян48
Власти определились с изъятием денег у крупного бизнеса155
Над Россией нависла угроза пострашнее санкций США610
«Голые» дачи вошли в моду в Подмосковье1
Видео
13:19
В России готовятся новые пенсионные изменения
Экономика Личный счет
03:41
Курьер с терминалом: 3 способа обмана покупателей
Личный счет Статьи
00:43
Россия нашла управу на Данию
Экономика Статьи
04:44
Силуанов предупредил об опасности доллара
Рынки Экономика
04:44
Трамп начал «крушить» валюты союзников России
Рынки
07:40
Лукашенко резко раскритиковал Россию из-за ЕАЭС
Экономика В мире
01:50
Стоит ли искать «дно рубля» и покупать валюту
Рынки
01:50
США могут заставить Россию отказаться от доллара
Экономика Статьи
01:13
Россиян предостерегли от покупки валюты
Личный счет
01:50
Американская ловушка: рубль ушел в пике
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение