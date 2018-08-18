Сенатор США планирует попросить Трампа снять санкции с российских политиков

Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который находился с официальным визитом в Москве, намерен попросить президента США Дональда Трампа снять санкции с некоторых российских политиков для их визита в Вашингтон. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, российские политики согласны отправиться в США для встречи с американскими коллегами.

Он также добавил, что каждому российскому председателю комитета запрещено посещать США из-за санкций.

Пол подчеркнул, что хочет попросить Трампа снять санкции с данных политиков для того, чтобы визит российский делегации в США стал возможен.

Ранее сообщалось, что американский сенатор Рэнд Пол намерен рассказать Трампу подробности своего визита в Москву.