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Сенатор США планирует попросить Трампа снять санкции с российских политиков
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Сенатор США планирует попросить Трампа снять санкции с российских политиков 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Сенатор-республиканец Рэнд Пол, который находился с официальным визитом в Москве, намерен попросить президента США Дональда Трампа снять санкции с некоторых российских политиков для их визита в Вашингтон. Об этом сообщает Fox News.
По его словам, российские политики согласны отправиться в США для встречи с американскими коллегами.
Он также добавил, что каждому российскому председателю комитета запрещено посещать США из-за санкций.
Пол подчеркнул, что хочет попросить Трампа снять санкции с данных политиков для того, чтобы визит российский делегации в США стал возможен.
Ранее сообщалось, что американский сенатор Рэнд Пол намерен рассказать Трампу подробности своего визита в Москву.
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