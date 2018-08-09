Медведев проведет заседание наблюдательного совета Внешэкономбанка

Как заявил глава института развития на первом после своего назначения на этот пост заседании набсовета, который состоялся 29 мая, перед Внешэкономбанком стоит задача превратиться в реальный институт развития с сильной экспертизой, в том числе инвестиционной, заниматься предоставлением ликвидности для осуществления проектов, научиться работать так, чтобы не подменять своей кредитной деятельностью коммерческие банки, в том числе Сбербанк ВТБ . Иными словами, основной задачей ВЭБ стала реализация майского указа президента России.

Шувалов тогда заявил, что госкорпорация должна предоставлять кредиты на других условиях, нежели коммерческие банки для реализации в России сложных приоритетных проектов. Делать это банк будет, как пояснил Шувалов, по схожей схеме, по которой работают банки развития в других государствах. Он также рассказал, что уже подготовлено кредитное соглашение о предоставлении банку ликвидности от зарубежных банков, в том числе от Банка развития Китая.

Вскоре после смены руководства ВЭБ стало известно, что с первым вице-премьером РФ, главой Минфина Антоном Силуановым обсуждается размер возможной докапитализации госкорпорации. Позднее Шувалов заявлял, что часть средств Фонда развития инфраструктуры могут направить на докапитализацию ВЭБ. При этом он не стал уточнять сумму средств, которая будет направлена на эти цели.

"Банк развития и внешнеэкономической деятельности"— государственная корпорация развития, главное направление ее деятельности — финансирование крупных инвестиционных проектов. Банковской лицензии не имеет. Председателем наблюдательного совета ВЭБ является премьер-министр Дмитрий Медведев. К 1 января 2018 года ВЭБ участвовал в финансировании 198 инвестиционных проектов общей стоимостью 4,9 трлн рублей, из них доля ВЭБ составила 2,3 трлн рублей.

В конце мая в госкорпорации сменилось руководство: ВЭБ возглавил бывший первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.