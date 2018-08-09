Деньги на строительство школ распределят по-новому

В стране заработали новые правила предоставления и распределения регионам в 2018 году трансфертов за счёт резервного фонда Правительства РФ на реконструкцию и оснащение школ в рамках федеральной программы «Развитие образования».

Соответствующее постановление кабинета министров вступило силу 9 августа.

В документе сказано, что внесение в соглашение изменений, предусматривающих ухудшение значений показателей результативности расходов региона, а также продление срока реализации мероприятий не допускаются. Но только если размеры трансфертов не сократятся более чем на 20 процентов.

«Иные межбюджетные трансферты предоставляются на условиях финансового обеспечения расходных обязательств субъектов Российской Федерации на реализацию одного или нескольких мероприятий по строительству (реконструкции) объектов капитального строительства, и (или) разработке проектной документации, и (или) приобретению объектов недвижимого имущества», — сказано в Постановлении.

Чтобы была возможность предоставления иных межбюджетных трансфертов, то должен быть соблюдён ряд условий. В частности, необходимо наличие правового акта региона, утверждённого в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РФ, включающего одно или несколько мероприятий по строительству школ. Ещё одним условием может стать наличие в бюджете того или иного региона бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства связанного с реализацией государственных программ субъектов РФ.

Если некоторые из них по состоянию на 31 декабря года предоставления иных межбюджетных трансфертов допустили нарушения обязательств и до 1 апреля года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов, не устранили нарушения, то должны будут вернуть средства в федеральный бюджет до 1 июня года, следующего за годом предоставления иных межбюджетных трансфертов.

Ранее, 8 августа, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выделении более 1 млрд рублей на софинансирование строительства школ в трех регионах страны.

Деньги были выделены на строительство школы на 120 мест в посёлке Якшанга в Костромской области и на создание 1100 новых мест в общеобразовательных организациях в жилом районе «Солнечный-2» в Саратове. Также средства выделили на разработку проектно-сметной документации на строительство образовательного комплекса в Сочи Краснодарского края. Всего — 1,013 млрд рублей.