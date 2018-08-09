Инфляция в Китае превысила прогноз

Инфляция в Китае в июле превысила прогноз

Рост цен производителей в Китае замедлился в июле, но не так сильно, как ожидалось. При этом рост потребительских цен ускорился по сравнению с предыдущим месяцем, в основном за счет подорожания непродовольственных товаров.

Цены производителей в июле выросли на 4,6% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР.

Опрошенные Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали рост на 4,5%. В июне наблюдалось повышение цен на 4,7%.

По сравнению с предыдущим месяцем цены производителей в июле выросли на 0,1% после повышения на 0,3% в июне.

Потребительские цены в Китае в прошлом месяце выросли на 2,1% в годовом выражении. Индекс потребительских цен оказался чуть выше июньского показателя (1,9%) и прогноза (2%).

По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в июле повысились на 0,3%.

Базовый индекс потребительских цен, который не учитывает волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в июле остался на уровне 1,9% третий месяц подряд.

Рост цен на продукты питания ускорился до 0,5% в годовом выражении с 0,3% в июне. Цены на непродовольственные товары в июле выросли на 2,4% после повышения на 2,2% месяцем ранее.

Потребительские товары в июле подорожали на 1,8%, стоимость услуг увеличилась на 2,5%.

Июльская статистика по инфляции — первые официальные данные, отражающие влияние на цены ответных пошлин Китая на американские товары стоимостью $34 млрд Пошлины вступили в силу 6 июля, они распространяются на ряд товаров от соевых бобов до орехов и виски.

В то время как регуляторы наблюдают за ценовым давлением, центральный банк, вероятно, отдаст приоритет политике, которая поможет поддержать замедляющуюся экономику, отмечает Reuters

Хотя взаимные пошлины Китая и США вызвали опасения относительно перспектив инфляции, многие аналитики считают, что влияние на потребительские цены будет ограниченным.

Как сообщали "Вести. Экономика", Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что инфляция в Китае постепенно ускорится примерно до 2,5%, в то время как рост цен производителей будет умеренным.

Китай установил цель по инфляции на 2018 г. на уровне 3%, как и в прошлом году.