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Санкции на космос: что приготовили США России
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Санкции на космос: что приготовили США России 

Газета.Ru 27 минут назад
Фото: Reuters
Новые антироссийские санкции США вступят в силу 22 августа. Они будут введены в рамках «дела Скрипалей». Запрет распространится на поставки в Россию ряда электронных устройств и их частей. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники.
Госдепартамент США сообщил, что новые антироссийские санкции по «делу Скрипалей» вступят в силу 22 августа — спустя 15 дней после уведомления конгресса.
Согласно сообщению американского внешнеполитического ведомства, новые ограничительные меры вводятся в связи «использованием агента нервнопаралитического вещества „Новичок“ в Солсбери против граждан РФ», передает ФАН.
Ожидается, что санкции будут заключаться, в частности, в запрете на выдачу лицензий на экспорт в Россию товаров двойного назначения, представляющих большое значение для национальной безопасности.
Запрет распространится на поставки в Россию ряда электронных устройств и их частей. Также ограничительные меры коснутся испытательного и калибровочного оборудования — и в целом компонентов систем, разработанных для использования в авиации в качестве бортовой электроники, передает NBC News.
«Также [мы] вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — указывается в коммюнике Госдепа.
В пояснении подчеркивается, что американская сторона будет внимательно анализировать ситуацию в области поставок авиационных составляющих, так как от них зависит безопасность полетов. Исключения также будут рассматриваться в поставках товаров для гражданских нужд.
Двумя днями ранее сообщалось, что Королевская прокурорская служба Великобритании составила и готова направить Москве запрос о выдаче двух россиян, подозреваемых в отравлении в британском городе Солсбери бывшего полковника ГРУ Минобороны РФ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Об этом писало издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве и службах безопасности. При этом в британских политических кругах указывали, что данная процедура — если даже она будет инициирована — имеет нулевые шансы на успех.
Лондон считает, что Москва ответит категорическим отказом на такое письмо.
Британские следователи полагают, что в отравлении Скрипалей участвовали две группы людей «из России». При этом первая группы якобы доставила отравляющее вещество в Великобританию, а вторая «использовала» его против 66-летнего Сергея и 33-летней Юлии. Это произошло 4 марта нынешнего года.
Посетители торгового центра The Maltings увидели пострадавших, которые находились практически в бессознательном состоянии на скамейке, и вызвали полицию и «скорую».
В ходе расследования разведывательные органы Великобритании заявили, что выявили ключевых подозреваемых по данному делу. После совершения преступления, по версии британских правоохранителей, все причастные вернулись в Россию.
На ключевых фигур по делу Скрипалей полиция вышла после «тщательного анализа» прибывших и вскоре улетевших из британских аэропортов пассажиров, передает НСН.
В посольстве России в Великобритании заявили, что никаких официальных обращений по поводу экстрадиции подозреваемых не получали. По мнению российских дипломатов, сообщение о запросе на экстрадицию — не более, чем очередная попытка «заполнения информационной паузы».
В российском диппредставительстве сообщили, что таким образом Лондон отвлекает внимание общественности от собственного невыполнения международных обязательств в расследовании покушения на убийство двух российских граждан в Солсбери.
В конце марта нынешнего года Россия приняла ответные меры в отношении Америки, закрыв генконсульство в Санкт-Петербурге и выслав 60 американских дипломатов. Ранее США объявили персонами нон-грата 60 российских дипсотрудников и закрыли российского консульство в Сиэтле из-за солидарности с Великобританией по «делу Скрипалей».
В итоге объем выдачи американских виз в России сократился за год вполовину. По данным госдепартамента США, в июне 2018 года через консульства в Москве, Екатеринбурге и Владивостоке в общей сложности выдано 9 тыс. разрешений на въезд в Штаты. При этом годом ранее в тот же месяц в России документы оформили 18,2 тыс. человек.
Из них порядка трех тысяч граждан получили визы через консульство в Санкт-Петербурге, которое сейчас закрыто. Сокращение кадрового состава дипмиссии США в России по требованию Москвы и закрытие генерального консульства в Санкт-Петербурге кардинально сократили возможности американской дипмиссии по предоставлению визовых услуг.
В мае нынешнего года тогдашний министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон стал жертвой телефонного розыгрыша российских пранкеров — Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Они представились премьер-министром Армении Николом Пашиняном и его переводчиком. Одной из тем для обсуждения стали инцидент в Солсбери.
«Очень важно не развязывать новую «холодную войну». Я этого не хочу. Никто в Великобритании этого не хочет. Я лично считаю, что Россия совершила чудовищную ошибку, пытаясь убить Сергея и Юлию Скрипаль «Новичком», — заявил британский дипломат.
Россия отрицает свою причастность к инциденту и обвиняет Лондон в голословных заявлениях. Москва указывает на то, что по данному делу Британия не обнародовала и не предоставила России ни одного доказательства и вообще факта. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что Москва запрашивала у Лондона документы, касающиеся отравления Скрипалей, но ничего не получила.
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