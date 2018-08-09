В шаге от дефолта. Украине нечем платить по внешним долгам

До конца 2018 года Украина по внешним долгам заплатит около 2 миллиардов долларов из бюджета. Дальше — больше: пиковые для страны платежи придутся на 2019-2021 годы.

Украине только в нынешнем году нужно выплатить еще 2 миллиарда долларов. Но по словам и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, по состоянию на 1 августа на валютных счетах Кабмина находилось всего $780 млн Следовательно, не хватает примерно $1,2 млрд Следующий крупный платеж запланирован на 1 сентября: $505 млн по реструктуризированным евробондам, по реструктуризации, которая была проведена в 2015 году при министре финансов Наталье Яресько.

Варианты: компромиссный и плохой

Денег мало, но продержаться до и на время выборов все-таки получится. Однако ценой этому будет все ускоряющееся обесценивание гривны, считает украинский экономический эксперт Виктор Скаршевский.

«Здесь есть два варианта развития событий. Первый вариант, если Украина не получает кредитов МВФ. В этом случае правительство, министерство финансов выйдет на рынок внешних заимствований и разместит в сентябре — октябре порядка $2-3 млрд под очень высокие проценты — 8-10% годовых. И этого будет достаточно, чтобы рассчитаться в этом году и сделать задел на следующий год», — рассказал в эксклюзивном комментарии изданию Украина.Ру Скаршевский.

По словам эксперта, также существует вероятность, что МВФ предоставит Украине кредит, но для этого правительству в любом случае придется хотя бы на 20% поднять тарифы на природный газ для населения.

«Возможен некий компромиссный вариант. Правительство покажет свою готовность, а МВФ скажет (как он всегда говорит, когда хочет дать кредиты), что «вы продемонстрировали прогресс, поэтому мы закрываем глаза на другие пункты или на нашу жесткость по нашим требованиям, и даем вам». Может быть не всю сумму, не $1,9 млрд, а как два прошлых раза — $1 млрд Но это уже чисто технические моменты. Однако даже если с кредитом МВФ, то все равно украинскому Минфину придется выходить на рынки внешних заимствований, потому что МВФ дает кредит Национальному банку, в резервы, а выплачивать нужно правительству. Но в этом случае, возможно, правительство займет меньшую сумму и, возможно, на 0,5% дешевле», — пояснил Скаршевский.

План провален

В украинском госбюджете на этот год заложено около $2 млрд, которые государство собиралось привлечь на внешних рынках еще в первом квартале. Но, по словам финансового эксперта, этот план был провален непрофессиональными действиями бывшего министра финансов Александра Данилюка

«В первом квартале этого года еще были благоприятные условия на внешних рынках заимствований — доллар так сильно не дорожал, и доходность казначейских облигаций США была намного ниже. Тогда деньги еще не убегали с развивающихся рынков, и можно было бы занять под 6% годовых, и сейчас не думать о том, сколько там осталось на валютных счетах. Сейчас разместятся в полтора раза дороже и погасят внешние долги», — отметил Скаршевский.

При этом, при получении очередного транша от МВФ, напомнил эксперт, Мировой банк автоматически предоставит Украине около $600 млн Еще можно надеяться на 600 млн евро от Евросоюза

«Не факт, что это будет сделано автоматически, поскольку Евросоюз все-таки настаивает на отмене моратория на экспорт леса-кругляка. Одной из причин, почему в декабре прошлого года ЕС не выделил Украине очередной транш, — это был именно вопрос кругляка», — пояснил эксперт.

Транш МВФ еще возможен

Скаршевский уверен, что украинский Минфин вынужден будет обязательно размещать евробонды по максимуму, и на украинские ценные бумаги будет спрос.

«Размещение будет под высочайшие проценты, и украинца потом со своих налогов будут все это погашать, и это очень плохо. Но спрос будет, потому что когда в сентябре 2017 года Украина разместила $3 млрд под 7,375%, то тогда спрос в 3,5 раза превышал предложение. Жадность — такие проценты, все хотят заработать! Плюс суммы заимствований не такие большие. Это для Украины много, для ее бедной разоренной экономики, а для управляющих сотнями миллиардов, триллионами долларов это несущественно», — пояснил экономический эксперт.

При этом Скаршевский считает вполне реалистичным сценарий, при котором Украина получит очередной транш кредита от Международного валютного фонда.

«Я думаю, что если правительство пойдет по этому сценарию, то цену на газ повысят на 20%, аргументируя тем, что если не сделать этого сейчас, то будет дефолт и доллар по 50.

В любом случае, и при первом, и при втором сценарии динамика девальвации ускорится — курс будет стремиться к концу года к 30 гривнам за доллар. Дело в том, что сезонный спрос на валюту будет намного превышать ее предложение, и это мы видели последние несколько лет. Подготовка к отопительному сезону, сбор урожая, закупка импортных нефтепродуктов и того же природного газа. Если еще и ухудшится внешнеэкономическая конъюнктура и произойдет резкое снижение цен на металл и руду, а это не исключено, то курс может быть еще выше.

Когда страна маленькая, бедная, с открытой монополизированной экономикой, мы можем только смотреть и наблюдать за погодой и за мировыми ценами на металл-руду-зерно, ничего не противопоставляя. Но два с половиной года Украине, что с погодой, что с внешней экономической конъюнктурой, везет. В первую очередь, премьеру Гройсману с этим сильно повезло, поэтому курс относительно стабильный, с сезонными колебаниями. Но так как выплаты по внешним долгам все увеличиваются, спрос на валюту растет, а предложение за этим не поспевает, поэтому даже гастарбайтеры не в состоянии затормозить девальвационные процессы», — прогнозирует эксперт.

Страну держат на плаву. Пока что

Таким образом, в этом году для дефолта в Украине оснований нет, поскольку у государства есть возможность полностью справиться с обслуживанием внешних долгов.

«Дефолта в любом случае не допустят. Есть еще запасные варианты. Например, увеличить выпуск внутренних валютных облигаций. Покупать их будут государственные банки, которые на Украине занимают почти 60% всей банковской системы, а Нацбанк затем эти банки докапитализирует. Это примитивная двухходовка, но золотовалютные резервы плавно перетекут из Нацбанка на правительственные счета», — подчеркнул Скаршевский.

Тем не менее, риски дефолта критически возрастают в 2019 году. И если на Украину не увеличится приток инвестиций, не будет возобновлено сотрудничество с МВФ и не будет проведена реструктуризация долгов с внешними кредиторами, страна вплотную приблизится к финансовой пропасти.