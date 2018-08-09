Госдеп заявил, что новые санкции не направлены против «Аэрофлота»

ВАШИНГТОН, 9 авг — РИА Новости . Санкции США против России в связи с инцидентом в Солсбери не направлены напрямую против авиакомпании «Аэрофлот» , но могут затронуть ее косвенно в части поставок оборудования двойного назначения, которые окажутся под запретом, сообщил в четверг журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента США

"Это не прямые санкции… Ни одна из них напрямую не затрагивает или направлена против «Аэрофлота». Это относится к тому, выдадим мы экспортную лицензию на оборудование, которое может быть использовано «Аэрофлотом» или передано ему", — сказал он.