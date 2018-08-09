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Москва начнет разработку ответных мер на новые санкции США, заявили в МИД
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Москва начнет разработку ответных мер на новые санкции США, заявили в МИД 

РИА Новости 20 часов назад
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Москва займется разработкой ответных мер на последние санкции США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В среду администрация США объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет этих санкций предполагает полный запрет на экспорт в РФ ряда товаров и другие ограничения, а если Россия не гарантирует неприменение химоружия в будущем, то к ней могут применить второй пакет санкций, который в том числе включает в себя возможность запрета на любой импорт из страны под санкциями, включая нефть и нефтепродукты.
Отвечая на обвинения в адрес РФ в причастности к инциденту в Солсбери, Захарова напомнила, что Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в отличие от США.
"На этом фоне эти обвинения безосновательны и выглядят просто цинично", — сказала она на брифинге в Москве.
"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы, языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона. На этом фоне просто причудливо выглядит подтверждение американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. Такое, знаете, неприкрытое лицемерие", — добавила Захарова.
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