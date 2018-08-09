В МИД РФ сообщили о разработке ответных мер на новые санкции США

По ее словам, бесполезно ставить Москве ультиматумы.

"На сей раз в качестве надуманного повода выбрана история с отравлением Скрипалей. Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен", — цитирует Захарову ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва не приемлет выдвигаемые Вашингтоном требования для отмены санкций.

"В качестве условия для снятия санкций США выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования, причем это первый этап. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления", — сказала она.