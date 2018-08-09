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В МИД РФ сообщили о разработке ответных мер на новые санкции США
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В МИД РФ сообщили о разработке ответных мер на новые санкции США 

Москва24 17 часов назад
Россия начнет прорабатывать ответные меры на новые антироссийские санкции США, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.
По ее словам, бесполезно ставить Москве ультиматумы.
"На сей раз в качестве надуманного повода выбрана история с отравлением Скрипалей. Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы и ультиматумов бесполезен и бесперспективен", — цитирует Захарову ТАСС.
Официальный представитель МИД РФ отметила, что Москва не приемлет выдвигаемые Вашингтоном требования для отмены санкций.
"В качестве условия для снятия санкций США выдвигаются заведомо неприемлемые для нас требования, причем это первый этап. Нам угрожают дальнейшим наращиванием санкционного давления", — сказала она.
Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков ранее заявил, что происшествие в британском Солсбери, из-за которого Вашингтон принял решение ввести новые санкции против России, является предлогом. По словам сенатора, США все происходящее в мире «сваливают» на Россию.
В Госдепе заявили, что США введут новые санкции против России из-за «дела Скрипалей». Ожидается, что они вступят в силу 22 августа.
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Комментарии  Ещё 43 источника 
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