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Вслед за рублем на новостях о санкциях США подешевели акции российских компаний
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Вслед за рублем на новостях о санкциях США подешевели акции российских компаний 

BFM.RU 5 часов назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
На фоне новостей о готовящихся новых санкциях США в начале торгов на Московской бирже подешевели акции российских компаний, свидетельствуют данные торговой площадки, передает ТАСС. Так, акции «Аэрофлота» в начале торгов упали на 8,7% к уровню закрытия сессии в среду, обыкновенные акции Сбербанка снизились на 4%, бумаги «Русала» — на 3,3%, банка ВТБ — на 2,3%. По состоянию на 10:16 мск акции «Аэрофлота» стоили 104,15 рубля за бумагу, что на 6,9% ниже уровня закрытия предыдущих торгов, акции ВТБ снизились на 4,1%, до 0,04382 рубля за бумагу, акции Сбербанка — на 3,8%, до 185,88 рубля, а бумаги «Русала» котируются по 24,14 рубля, что на 3,3% ниже закрытия торгов среды. Впоследствии акции «Аэрофлота» ускорили падение до 12,2%, опустившись в пике до 98,15 рубля за бумагу, акции банка ВТБ снизились на 7,6%, до 0,04221 рубля, обыкновенные акции Сбербанка — на 5,8%, до 182,06 рубля за бумагу.
Также демонстрируют снижение акции «Мечела» — на 5%, до 86,75 рубля, расписки холдинга En+ — на 4,3%, до 276 рублей и акции «Русала» — на 3,7%, до 24,04 рубля по состоянию на 10:38 мск.
На открытии торгов также снижался рубль. Так, курс доллара превысил отметку 66 рублей впервые с середины ноября 2016 года, а курс евро поднялся выше 77 рублей впервые с 16 апреля этого года.
Котировки падают на новостях о том, что власти США вводят новые санкции против России из-за дела Скрипалей. Новые меры должны вступить в силу 22 августа.
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Комментарии  Ещё 13 источников 
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