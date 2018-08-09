Названы самые безналичные города России

Сбербанк назвал самые «безналичные» города и регионы России

Сбербанк представил «Рейтинг безналичных регионов и городов России». Такое исследование банк провел впервые, говорится в его релизе.

Как рассказали в кредитной организации, в лидеры рейтинга вышли регионы Северо-Западного федерального округа. Наибольшую долю торгового оборота по картам по отношению к сумме снятия наличных и торгового оборота продемонстрировал Ненецкий автономный округ с показателем 56,1%, далее следуют Коми и Карелия — 48,81%, Мурманская (48,45%) и Тюменская области (48,18%).

Лидером среди городов стал Сыктывкар с долей торгового оборота в сумме снятия наличных и торгового оборота 52%. В число самых «безналичных» городов страны также вошли Петрозаводск (51%) и Тюмень (50%). Затем идут Ухта, Апатиты и Мурманск (48%), Томск и Северодвинск (47%).

По данным Сбербанка, в целом доля карточных платежей в покупках гражданами товаров и услуг в 2017 году составила 39%, а в I квартале 2018-го выросла до 45%.

«За последние десять лет в России произошел настоящий прорыв в области использования безналичных средств платежа. По итогам 2018 года доля расходов россиян по картам в общих расходах на приобретение товаров и услуг приблизится к 50%. В 2017 году эта цифра увеличилась до 39% против всего 4% в 2008 году, то есть за десять лет доля расчетов по картам выросла в десять раз! Это один из самых высоких результатов в мире», — комментирует главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.