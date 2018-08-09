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США одним махом убили все старания Путина
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США одним махом убили все старания Путина 

Дни.ру 32 минуты назад
Фото: Дни.ру
Ввод Вашингтоном новых санкций против России сводит на нет итоги встречи президентов России и США в Хельсинки. Шаги американской стороны продиктованы желанием сдержать развитие нашей страны.
Действия американской администрации, без сомнения, приведут к дальнейшему ухудшению отношений двух стран. Да и то немногое, что уже было достигнуто, свелось к нулю.
"Все позитивные моменты, которые наметились после встречи двух президентов в Хельсинки, естественно, будут практически полностью нивелированы", — считает руководитель Центра военно-политических исследований РАН Владимир Батюк. Эксперт подчеркнул, что негативные последствия подобных действий американской администрации крайне затруднят дальнейший диалог между Россией и США.
В целом же действия Вашингтона продиктованы желанием «подрезать крылья» России, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Причина банальная — они пытаются сдержать развитие России. Американцы сами понимают, что наша страна разворачивает сейчас крылья, Россия на подъеме, может стать мощнейшим конкурентом и экономическим, и военным. Поэтому любой ценой пытаются нас сдержать" — отметил сенатор.
Джабаров добавил: в России давно поняли, что в США у нас партнеров нет. Американцы занимаются недостойной конкуренцией. Вашингтон использует самые разные рычаги, чтобы выдавить Москву с энергетических рынков, с рынков товаров и услуг. «Но это же бесполезно. Историю они, видимо, плохо учат. Пусть почитают, к чему приводили санкции против России», — приводит слова сенатора RT.
По последним данным, новость о введении санкций Вашингтоном вызвала падение акций российских банков и компании «Аэрофлот». О введении новых ограничительных мер в отношении России госдепартамент США объявил 8 августа. Первый пакет предусматривает запрет на поставку в Россию продукции двойного назначения, он вступит в силу в силу через 15 дней.
Второй пакет могут ввести через 90 дней. Он включает в себя снижение уровня дипотношений, почти полное прекращение американского экспорта и запрет на полеты в США российского авиаперевозчика.
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