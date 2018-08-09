Госдеп оценил потери России от новых санкций

Госдеп оценил влияние новых санкций на российскую экономику

Исходя из конвенции о введении санкций от 1991 г. ограничительные меры будут вводиться в два этапа, подтвердил чиновник. Первый предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. В Россию будет запрещено ввозить товары, используемые в обеспечении национальной безопасности, в том числе электронные устройства двойного назначения и их компоненты, испытательное и калибровочное оборудование для авиационной техники.

Санкции затронут практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих, пояснил американский чиновник. Он заявил, что эффект от новых ограничений может затронуть до 70% российской экономики, при этом выразив опасение, что приведенные им специфические цифры могут быть не совсем точными. Сотрудник администрации уточнил, что исторически более 50% лицензий российского министерства торговли включают как минимум один элемент, имеющий отношение к национальной безопасности.