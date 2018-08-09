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Госдеп оценил потери России от новых санкций
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Госдеп оценил влияние новых санкций на российскую экономику 

Ведомости 1 час назад
Фото: Reuters
Анонсированные Госдепартаментом США новые санкции в отношении России по делу об отравлении в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля могут затронуть товары на «сотни миллионов долларов». Об этом в ходе специального телефонного брифинга во внешнеполитическом ведомстве США заявил высокопоставленный чиновник американской администрации. Стенограмма опубликована на сайте Госдепартамента.
Исходя из конвенции о введении санкций от 1991 г. ограничительные меры будут вводиться в два этапа, подтвердил чиновник. Первый предполагает ограничения на экспорт и финансовые операции. В Россию будет запрещено ввозить товары, используемые в обеспечении национальной безопасности, в том числе электронные устройства двойного назначения и их компоненты, испытательное и калибровочное оборудование для авиационной техники.
Санкции затронут практически все российские госпредприятия, на которых трудится около 40% рабочих, пояснил американский чиновник. Он заявил, что эффект от новых ограничений может затронуть до 70% российской экономики, при этом выразив опасение, что приведенные им специфические цифры могут быть не совсем точными. Сотрудник администрации уточнил, что исторически более 50% лицензий российского министерства торговли включают как минимум один элемент, имеющий отношение к национальной безопасности.
Второй пакет санкций, который может быть введен через три месяца после первого, будет означать снижение уровня дипломатических отношений, максимальное сокращение внешней торговли и запрет на полеты США для «Аэрофлота». Этот этап санкций чиновник назвал «более драконовскими», чем те, что вводятся на первом этапе. Второй этап санкций может быть приведен в действие в том случае, если Россия не предоставит надежных заверений об отказе использования химического оружия и не даст согласия на полевые инспекции объектов экспертами ООН.
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