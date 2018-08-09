В Кремле оценили готовность России к новым санкциям

Финансовая система России устойчива, заявил Песков

Финансовая система России доказала свою устойчивость, она поддерживается в надлежащем состоянии, поэтому какие-либо рассуждения о ее нестабильности в связи с возможным введением новых санкций США неуместны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

"Здесь неуместны абсолютно какие-либо эвентуальные рассуждения. Финансовая система достаточно устойчивая. Это всем хорошо известно. Она доказала свою устойчивость в достаточно непростые времена — это второе. И третье, безусловно, на фоне продолжающейся непредсказуемости наших заокеанских партнеров, конечно же, мы должны и держим нашу финансовую систему в надлежащем состоянии", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, готова ли финансовая система РФ к введению новых санкций США.

Он подчеркнул, что подобные недружественные решения сложно ассоциировать с той атмосферой, которая была на встрече лидеров РФ и США в Хельсинки 16 июля.

"Конечно, подобные решения, принимаемые американской стороной, являются абсолютно недружественными. И вряд ли их можно каким-то образом ассоциировать с той непростой, но конструктивной атмосферой, которая была на последней встрече двух президентов", — отметил Песков.

Администрация США в среду объявила о новых санкциях против России из-за якобы использования ею химоружия в британском Солсбери. По данным источников телеканала NBC, первый пакет предполагает полный запрет на экспорт в РФ электронных устройств и комплектующих двойного назначения, второй пакет может включать снижение уровня дипломатических отношений, запрет на полеты в США "Аэрофлоту" и почти полное прекращение американского экспорта. Россия может избежать второй волны санкций, если гарантирует неприменение химоружия в будущем, отмечал госдеп

Кроме того, на прошлой неделе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах, что было бы очень болезненно для банков и курса рубля. Вместе с тем они указывали, что законопроект еще может быть серьезно скорректирован или даже вовсе не принят.