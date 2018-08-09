Из-за вступления Киргизии в ЕАЭС в стране растет сектор теневой экономики

Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Минэкономики страны при помощи международных экспертов оценит объем ненаблюдаемого сектора и разработает план по его сокращению.

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"Министерством экономики при технической поддержке ЕБРР начата работа по исследованию объема ненаблюдаемого сектора экономики страны. По результатам исследования будет составлен индикативный план по сокращению ненаблюдаемого сектора экономики с привлечением всех государственных и муниципальных органов исполнительной власти", — сообщает Прайм со ссылкой на источники в ведомстве.

Исследование стало особенно актуально в связи с вступлением страны в ЕАЭС и изменением структуры рынка. «С изменением конъюнктуры рынка, существует проблема „ухода“ предпринимателей в теневой сектор и преодоление данных проблем является важнейшей задачей», — пояснили в Минэкономики Киргизии.

По итогам исследования ведомство разработает план мероприятий, на 2019-2020 годы, которые позволят сократить теневой сектор.

Согласно данным национального статистического комитета в 2015 году уровень теневой экономики в Киргизии составлял 23,8%. А 10 годами ранее уровень был вдвое выше: объем ненаблюдаемого сектора оценивался в 53%.