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Из-за вступления Киргизии в ЕАЭС в стране растет сектор теневой экономики
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Из-за вступления Киргизии в ЕАЭС в стране растет сектор теневой экономики 

Вести Экономика 48 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 9 августа — «Вести. Экономика» Минэкономики страны при помощи международных экспертов оценит объем ненаблюдаемого сектора и разработает план по его сокращению.
Фото: Википедия
Министерство экономики Киргизии совместно с Европейским банком реконструкции и развития проведет комплексное исследование сектора теневой экономики.
"Министерством экономики при технической поддержке ЕБРР начата работа по исследованию объема ненаблюдаемого сектора экономики страны. По результатам исследования будет составлен индикативный план по сокращению ненаблюдаемого сектора экономики с привлечением всех государственных и муниципальных органов исполнительной власти", — сообщает Прайм со ссылкой на источники в ведомстве.
Исследование стало особенно актуально в связи с вступлением страны в ЕАЭС и изменением структуры рынка. «С изменением конъюнктуры рынка, существует проблема „ухода“ предпринимателей в теневой сектор и преодоление данных проблем является важнейшей задачей», — пояснили в Минэкономики Киргизии.
По итогам исследования ведомство разработает план мероприятий, на 2019-2020 годы, которые позволят сократить теневой сектор.
Согласно данным национального статистического комитета в 2015 году уровень теневой экономики в Киргизии составлял 23,8%. А 10 годами ранее уровень был вдвое выше: объем ненаблюдаемого сектора оценивался в 53%.
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