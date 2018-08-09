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Долги по налогам в Ростовской области уменьшились на 20%
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Долги по налогам в Ростовской области уменьшились на 20% 

Деловое сообщество 1 час назад
Основную долю неплательщиков составили предприятия оптовой и розничной торговли. На их долю приходится около 25% всех задолженностей. На втором месте в топе неплательщиков оказались предприятия машиностроительной отрасли, а на третьем — физические лица.
Однако в целом динамика наблюдается положительная. «По сравнению с 2010 годом объем налоговых поступлений в регионе вырос вдвое, — сообщила замгубернатора и министр финансов Ростовской области Лилия Федотова. — Рост налоговых платежей позволил увеличить доходную часть областного бюджета на 3,4 млрд рублей, которые были направлены на финансирование приоритетных направлений развития Ростовской области».
Предприятия и организации донского региона зачастую сами, добровольно, увеличивают объем налоговых поступлений. Конечно не из альтруистических соображений. В любой работе возможны ошибки, зачастую неплательщики неправильно исчисляют объем налоговых выплат. После обнаружения ошибок в отчетности, предприятия не дожидаются санкций ФНС и без понуканий уплачивают недостающие суммы. В 2018 году в бюджет поступило свыше 842 млн рублей подобных платежей.
Согласно данным, приведенным на заседании расширенной коллегии областного управления Федеральной налоговой службы, общий объем поступивших в бюджет Ростовской области налогов за первое полугодие 2018 увеличился на 17,7%. В сумме налоговые отчисления составили почти 74 млрд рублей. Основные источники налоговых доходов — это конечно же НДС, акцизные пошлины, налоги на доходы и прибыль юридических и физических лиц.
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