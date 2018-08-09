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В Минэнерго анализируют законопроект о возможных новых антироссийских санкциях
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В Минэнерго анализируют законопроект о возможных новых антироссийских санкциях 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра энергетики России Алексей Текслер заявил, что министерство анализирует законопроект о новых возможных санкциях против России. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Это не первый законопроект (США о санкциях — "Газета.Ru"), там ряд законопроектов находится. Каждую из таких инициатив мы, естественно, анализируем. Но еще раз хочу сказать, что это не объявление санкций", — сказал Текслер.
Он подчеркнул, что подобного рода законопроекты периодически вводятся инициативными группами.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что пока преждевременно говорить о возможных контрмерах России на новые санкции США.
Он подчеркнул, что Кремль ознакомлен с заявлением о новых антироссийских санкциях США, а также с информацией высокопоставленного источника о целях американских ограничений.
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Комментарии  Ещё 5 источников 
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