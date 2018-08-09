От россиян захотели спрятать алкоголь

Госдуму поступило предложение запретить магазинам держать алкогольные напитки на открытых полках. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Леонида Огуля, спиртной продукции целесообразно отводить отдельные залы или помещать его в закрытые шкафы, как сигареты.

«Спиртное нужно скрыть от глаз покупателей, как в свое время убрали с глаз табачные изделия, — либо в отдельный зал, либо в закрытые шкафы. Не хотят так — пусть торгуют в алкомаркетах», — заявил депутат.

Огуль отметил, что магазины, когда ставят бутылки со спиртным в ряд с остальными товарами, непроизвольно дают понять покупателям, что алкоголь — такой же продукт, как и любой другой. По его мнению, если убрать алкогольные напитки с глаз, то его продажи заметно снизятся.

Депутат также напомнил, что в магазинах, расположенных в жилых домах, уже приняли предложенные меры — алкогольной продукции отвели отдельные помещения.

Кроме того, парламентарий выразил мнение о том, что предложенные меры вряд ли нанесут ущерб малому и среднему бизнесу.

«Бизнес сам понимает необходимость такого шага. Поэтому, думаю, что поправки в законодательство, предусматривающие вынесение продажи алкоголя в отдельные места, вполне уместны», — заявил он.

Запрет продажи спиртных напитков в зоне общей видимости ранее уже рассматривался в Госдуме, однако был отложен.